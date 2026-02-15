我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張志豪表示，他已經做足準備，以良好的體態和全新面貌，持續維持「戰鬥狀態」，深入基層為市民打拚，用汗水與實力贏得選民支持。（圖／張志豪提供）

隨著年底選戰白熱化，各參選人的體力與形象成為關注焦點。新北市議員參選人張志豪首度分享他的「選戰特訓計畫」，透露在短短3個月內成功瘦身12公斤，支持者看到他都直呼瘦到簡直變了一個人。張志豪說，這不僅是外觀的改變，更是為了向選民展現他「說到做到、嚴謹自律」的服務精神，以最佳狀態為市民發聲。張志豪曾任新北市議員，2022年卸任後轉任民進黨組織推廣部主任，今年捲土重來要再拚議員選舉。張志豪表示，去年準備投入選舉前，太太要求一定要瘦到70公斤才可以再度參選，因此展開瘦身急訓。他分享關鍵是飲食控制、每天勤走12000步，基層經營跑攤是體力的大考驗，為了健康體態，給自己訂下嚴格的「瘦身軍令狀」。張志豪的計畫包括三方面：一、有氧健身： 儘管選務繁忙，他仍堅持每週撥出時間進行核心與有氧體能訓練，以應對長時間的徒步掃街；二、飲食管理： 面對基層餐會，他堅持「忌口不吃」原則，避開高熱量和澱粉，並吃高纖、蛋白質為主；三、意志力展現： 成功減重 12公斤後，張志豪笑稱現在掃街「腳步更輕快」，連選民都驚呼：「張議員變帥了！變得更年輕有朝氣！」張志豪表示，新的一年新的期許，瘦身的背後代表的是「自律」與「執行力」。他將這股毅力轉化為對競選政見的堅持，無論是都市發展、交通規劃還是福利政策，他都將以同樣的標準自我要求，務求精準落實。瘦身後的張志豪，在最新的宣傳照中展現截然不同的自信神采。他表示，他已經做足準備，以良好的體態和全新面貌，持續維持「戰鬥狀態」，深入基層為市民打拚，用汗水與實力贏得選民支持。