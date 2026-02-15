我是廣告 請繼續往下閱讀

一、家寧、Andy撕破臉！眾量級財務爆出雙劈、竊盜疑雲

▲家寧（右）與Andy（左）鬧翻臉，話題幾乎延燒一整年。（圖／眾量級CROWD 臉書）

二、中國女畫家出軌 — Ryu、秦思靜、Yuma三角戀混戰

▲秦思靜（右）劈腿Ryu（左），雙方已分手結局收場。（圖／翻攝自qin_sijing）

三、蔡阿嘎阿嬤過世 — 家務事鬧上檯面、火速直播反擊

▲蔡阿嘎（左）送走高齡90歲奶奶（右），後續家務事搬上檯面。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

四、狠愛演解散內幕 — 牛排邀約遭拒、3人合體卡在他

▲「狠愛演」由大蛇丸（左起）、牛排及胡椒組成，2020年停更，令粉絲大嘆可惜。（圖／翻攝自狠愛演YouTube）

五、喜劇演員天殘想不開身亡 — 疑因賀瓏偷愛上Albee？

▲賀瓏（右）爆出劈腿Albee（左），薩泰爾宣布與其解約。（圖／翻攝自Albee IG）

六、孫生性騷遭判5個月 反骨男孩解約、多芬心碎分手

▲孫生涉嫌猥褻、性侵3女遭起訴，今現身北院開庭。（圖／記者嚴俊強攝）

七、薔薔翻臉NanaQ！逼聞下體被拍、雙方砲火猛烈

▲薔薔與NanaQ互控性騷擾，雙方各說各話、關係破裂。（圖／翻攝自薔薔YouTube）

八、孫安佐不雅片外流 — 身心恍惚停工、突公開新女友

2026農曆新年吃瓜！《NOWNEWS今日新聞》整理出過去1年娛樂圈大小事，尤其紛紛竄出頭的YouTuber、網紅風格鮮明、行事獨到，自然爭議不少，現在來看看2025年YouTuber、網紅有哪些爭議事件吧！包括家寧、Andy頻道大戰、Ryu、秦思靜、Yuma三角戀、狠愛演解散內幕、蔡阿嘎阿嬤過世及薔薔、NanaQ翻臉等，帶你（妳）來一一回顧！YouTuber Andy與家寧頻道「眾量級CROWD」，以情侶互動與挑戰影片吸引百萬粉絲追蹤，2018年雙方與家寧母親張媽媽共同設立「群海娛樂股份有限公司」，由張媽媽擔任董事長，3人股權分配為母親50%、Andy與家寧各25%。然而看似穩定的合作關係，在2020年後漸生裂痕，Andy開始質疑帳務透明度，並發現「眾量級」商標竟由張媽媽個人註冊，引發法律爭議，甚至扯出Andy劈腿新歡、家寧與男性閨密互動過分等，昔日戀人到現今反目成仇，掀起滔天巨浪。馬來西亞籍YouTuber Ryu與中國女畫家秦思靜去年9月鬧家暴分手，Ryu公開1段30分鐘的影片，內容揭露他與對方的糾葛，兩人曾在雨中激吻、交往不久，可秦思靜搭上Ryu前，就跟另一法國男生穩定發展，後來秦思靜離開Ryu，又與1名優秀男子曖昧，形成四角戀。影片中也提到，在Ryu離婚前妻Yuma前，他與有出軌的黑歷史，這段複雜的關係讓秦思靜深感被背叛，不僅心理崩潰，也曾被指控家暴，她多次公開自己身心受創，並表示「身體拒絕親密接觸」，目前Ryu與秦思靜聲稱，分手做彼此最好的朋友，後續也尚無復合跡象。去年4月，蔡阿嘎公開其高齡90歲奶奶辭世消息，引起粉絲與網友哀悼，然而，他的有堂妹事後在社群平台上發文，暗酸蔡阿嘎第一時間未返鄉奔喪，引爆家族矛盾與爭產風波。面對批評，蔡阿嘎迅速反應，堂弟發文強調家務事談開就沒事，表示希望外界尊重隱私，蔡阿嘎也在社群上淡然表示：「好好吃飯，好好長大」，希望將重心放在對阿嬤的懷念。YouTuber團體狠愛演，由牛排、胡椒、大蛇丸組成，3人互動搞笑逗趣，百萬粉絲擁護，2020年宣布停更、解散，今年4月牛排親揭內幕，拍片理念不合而分開，事後多次邀請2人，不過仍時間喬不攏而破局。牛排指出，解散主因是3人在內容方向、創作理念上分歧太大，經過多次磨合仍無法達成共識，老粉至今忘懷不已，大力敲碗合體，不過狠愛演3人目前均無動作，未來仍維持個人頻道經營模式，相當惋惜。去年4月天殘被發現於家中身亡，貼文細節疑似與喜劇演員賀瓏有關，爾後男方公開對方生前遺書，坦承2人有過戀情，感情當中沒有第三者，好聚好散之後，男方後續的動向，備受關注。去年6月，賀瓏與主持搭檔Albee赴日本遊玩互動曖昧被抓包，事後所屬公司薩泰爾宣布與其解約，3個月後他終於露面，回到中廣主持Podcast節目《瓏賀哩共》，目前正一步一步復出工作。去年2月孫生因涉嫌摸臀性騷遭判5個月有期徒刑，原所屬公司「反骨男孩」宣布解約，要求其反省悔過，「經過多次勸誡都沒有得到任何改善，各種行徑實在難以管束約制。」事後，另又有其他女性出面指控孫生拍不雅片，男方氣急反駁，堅稱2人發生關係時女方「全程配合」，強調自己擁有影片證據，雙方各說各話。藉此，孫生全面停工，演藝工作機會都丟了，去年5月3日深夜他於社群開直播，痛哭喊道沒有收入，恐慌、憂鬱症狀齊發作，更曾多次動念輕生，從事件之後天天懊悔，「我錯了，打屁股造成他人不舒服，我一直很自責，每天沒辦法放過自己。」而一直陪伴孫生的女友多芬，不離不棄近3年，直到12月1日不忍宣告分手。今年2月，NanaQ指控過往與薔薔合作拍片，遭對方逼她聞下體、要求咬性愛玩具等，她因對方強勢不敢反抗，事後才揭開不適內幕，引起薔薔火大反擊，認為對方當下並無拒絕，且答應合作就早該了解內容。薔薔更直嗆NanaQ，同時指控對方也性騷擾自己，「她一直拉著我，往她奶上戳，其實我那時候一直這樣縮，因為我覺得我很不舒服。」對此，NanaQ上片否認此事，雙方對肢體接觸及界線尺度不一，從此鬧翻。去年10月中，孫安佐被爆不雅影片外流，疑為2024年赴泰國旅遊時，與友人玩樂留下的片段，在網上遭人兜售，引發社會譁然，其經紀人隨後表示，「像假新聞，畢竟今天違法事情、有畫面的話，怎麼會先告知？應該是先流出來才對吧。」更之前，孫安佐被民眾目擊半裸上身在街頭亂晃，神情恍惚、面容憔悴，據經紀人說法，其身心狀況不穩，忍痛暫停演藝工作，目前生活有女友「傑尼醬」及家人陪伴，藉此駁斥孫安佐前女友阿乃提出的「劈腿」指控，至今淡出演藝圈。