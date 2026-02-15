中國媒體與社群網軍在全球肆虐，意圖透過資訊傳遞影響民眾，各國立場親中媒體也紛紛被逐一檢視。芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）政治系助理教授高頡的一份政治調查研究，在近期成功在政治學知名期刊《美國政治科學評論》（ American Political Science Review，APSR）發表，在2020年總統大選透過隨機田野實驗調查，分析台灣民眾在選前頻繁閱讀立場親中媒體，有沒有辦法影響選民的投票行為和對中國的態度。
由劍橋大學出版社發行的《美國政治科學評論》期刊，在13日刊登了題為《親北京媒體如何影響選民：一項隨機實地實驗的證據》的研究，這項研究由來自台灣的芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）政治系助理教授高頡所發表，他在摘要中提到，威權政權日益利用外國媒體，在民主國家內創造其影響力，然而，關於這些被收編的媒體，實際產生的效果是否有足夠證據，仍相當有限。這項研究呈現在台灣2020年總統與立法委員選舉期間進行的田野實驗結果，評估由北京支持的媒體集團《中國時報》（對選民行為與態度的影響。該實驗透過提供誘因，鼓勵參與者在選前數週持續閱覽該媒體即時新聞內容。
摘要指出，研究發現，長期接觸親中媒體會讓無黨派跟原本就親中民眾的政治態度更加傾向中國這一邊，而對中國抱懷疑態度的人們，效果會正好相反。
對於親中媒體對選民的影響，高頡也提到，在競爭激烈、備受矚目的選舉中，要說服選民本身就非常困難。選民往往會抵制與其政治立場相悖的訊息，而且既有的黨派傾向往往會在新的訊息影響他們之前，就鞏固其選舉偏好；此外，選民會依其既有的政治相關知識量，對其所接收的新訊息進行折扣，政治關注度高的選民對候選人與政策議題擁有大量知識，因此新增資訊對其偏好的邊際影響通常遞減。相較之下，關注度低的選民往往缺乏穩固的既有信念，以及足以抗拒新訊息的政治知識，因此在偏好上更容易受到外部影響。此一模式跨越不同政治體制皆可觀察到。
在研究被刊出後，高頡也透過臉書發文表示，自己在台灣2020年總統大選期間做了一個隨機田野實驗，來看選前數週內持續的閱讀中時新聞網的政治新聞，到底有沒有辦法影響選民的投票行為和對中國的態度。
高頡坦言，對於在台灣出生長大的他來說，能看到台灣案例出現在APSR，心裡有說不出的感動，也希望未來會有更多以台灣為主角的研究出現在頂尖期刊上。他也強調，這篇文章從不是靠他一人努力就能完成的，他也感謝幫助這篇文章變得更好的人以及研究所需的一切經費資助者。
美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩提到，台灣學者前一次登上《美國政治科學評論》期刊，可能得追溯至1988年，在那之後，雖然比較政治領域百花齊放，台灣也常做為案例、研究背景、或一個資料點偶爾出現，但再也沒有以台灣作為主要研究對象刊登上APSR。
王宏恩強調，作為政治學頂尖期刊，審查標準是嚴謹的可怕，這篇投稿日期是2024年11月，到如今刊出已經過了整整一年又四個月，不只代表原作者的研究能力受到全方位的肯定，也代表台灣受到中國資訊跨國影響台灣民意的這件事，對於政治科學來說是個重要且有學術貢獻的研究方向與個案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
摘要指出，研究發現，長期接觸親中媒體會讓無黨派跟原本就親中民眾的政治態度更加傾向中國這一邊，而對中國抱懷疑態度的人們，效果會正好相反。
對於親中媒體對選民的影響，高頡也提到，在競爭激烈、備受矚目的選舉中，要說服選民本身就非常困難。選民往往會抵制與其政治立場相悖的訊息，而且既有的黨派傾向往往會在新的訊息影響他們之前，就鞏固其選舉偏好；此外，選民會依其既有的政治相關知識量，對其所接收的新訊息進行折扣，政治關注度高的選民對候選人與政策議題擁有大量知識，因此新增資訊對其偏好的邊際影響通常遞減。相較之下，關注度低的選民往往缺乏穩固的既有信念，以及足以抗拒新訊息的政治知識，因此在偏好上更容易受到外部影響。此一模式跨越不同政治體制皆可觀察到。
在研究被刊出後，高頡也透過臉書發文表示，自己在台灣2020年總統大選期間做了一個隨機田野實驗，來看選前數週內持續的閱讀中時新聞網的政治新聞，到底有沒有辦法影響選民的投票行為和對中國的態度。
高頡坦言，對於在台灣出生長大的他來說，能看到台灣案例出現在APSR，心裡有說不出的感動，也希望未來會有更多以台灣為主角的研究出現在頂尖期刊上。他也強調，這篇文章從不是靠他一人努力就能完成的，他也感謝幫助這篇文章變得更好的人以及研究所需的一切經費資助者。
美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩提到，台灣學者前一次登上《美國政治科學評論》期刊，可能得追溯至1988年，在那之後，雖然比較政治領域百花齊放，台灣也常做為案例、研究背景、或一個資料點偶爾出現，但再也沒有以台灣作為主要研究對象刊登上APSR。
王宏恩強調，作為政治學頂尖期刊，審查標準是嚴謹的可怕，這篇投稿日期是2024年11月，到如今刊出已經過了整整一年又四個月，不只代表原作者的研究能力受到全方位的肯定，也代表台灣受到中國資訊跨國影響台灣民意的這件事，對於政治科學來說是個重要且有學術貢獻的研究方向與個案。