▲柯志恩公布過年拜廟行程。（圖／柯志恩提供）

春節九天連假展開，獲得國民黨提名參選2026高雄市長的立委柯志恩，公布廟宇走春發送小紅包行程，大年初一上午9點開始，將從美濃天后宮出發，接續前往旗山天后宮、仁武武聖廟、覆鼎金保安宮、鹽埕文武聖殿；大年初二前往前鎮獅甲慈明宮、大寮開封宮包公廟、鳳山開漳聖王廟、五甲龍成宮；初三走訪左營舊城城隍廟、岡山壽天宮、路竹東安宮；初六則至前金萬興宮，鼓山內惟赤龍宮。柯志恩日前於臉書粉專發布影片，紀錄她前往高雄關帝廟，為即將發送的「馬上有錢」小紅包進行過爐祈福儀式。她在影片中虔誠向關聖帝君與五路財神祈願，盼神明庇佑全體市民在馬年平安順遂、萬事如意。在過爐現場，柯志恩也提前將紅包分享給在場的市民與廟方人員，不少民眾見到她本人驚喜不已，熱情上前合照並高喊「市長好」、「當選」，展現柯志恩的高人氣。柯志恩表示，高雄關帝廟前廣場的赤兔馬像，象徵馳騁千里、志在四方，祝福市民朋友都能「馬上有錢、馬上成功」，柯志恩也誠摯邀請支持她的「志家人」與廣大市民朋友，能在春節期間到現場領取小紅包、分享喜氣，一起互道新年快樂。柯志恩將代表國民黨參選高雄市長，對手是民進黨立委賴瑞隆，柯志恩2022年對決市長陳其邁惜敗，今年捲土重來，希望能幫國民黨搶回高雄版圖。