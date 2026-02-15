我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園國際機場公司表示，長達9天的農曆春節連假出國旅遊爆發，據統計，桃機14日旅客運量約16.9萬人次，今（15）日小年夜旅客運量略降，但仍有約15.5萬人次，呼籲旅客提早抵達。交通部長陳世凱13日表示，民眾春節出遊意願高，預估最高峰是14日，桃園國際機場14日的運量可望挑戰歷史新高16.7萬人次，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後及前最高峰。桃園國際機場公司今日表示，根據統計，桃園機場14日旅客實際運量約16.9萬人次，其中入境約7.5萬人次、出境約7.9萬人次、轉機約1.5萬人次；今日旅客運量雖略有下降，但預計仍約有15.5萬人次。機場公司提醒，尖峰時段的出境報到、行李託運、安檢，及入境時的行李提領等流程，都有排隊停等情形，大量託運行李處理需時間消化；航空、地勤公司等單位，也確保人力投入充足及設備運作順利。機場公司表示，提醒旅客於航班起飛前3小時抵達，並善用網路報到、預辦登機與自助行李託運，同時盡早完成安檢與證照查驗；往返機場也請多搭乘大眾運輸，讓旅程更順暢。另外，交通部公路局表示，為鼓勵民眾多搭乘國道客運，今年春節針對88條西部中長程路線及東部國道客運路線推出6折優惠。同時，加入TPASS 2.0會員者，連假期間搭乘西部中長途或東部國道客運2至3次，可享15%回饋金，4次以上可享30%回饋金，且連假期間優惠可疊加，整體折算後最高可達42折優惠，呼籲旅客出國及回國時可善加利用。