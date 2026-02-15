我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐藤健（左）看見專輯上的日文謝詞漏洞白出，直言：「這是MOMO寫的嗎？」（圖／佐藤健TikTok）

日本男星佐藤健日前在TikTok曬出合體TWICE日本籍小分隊MISAMO（MINA、SANA、MOMO）的影片，因為MISAMO日前推出全新歌曲，因此為了佐藤健特別準備了簽名專輯，並且在上面寫了許多感謝的話，沒想到佐藤健一看到上面寫的日文就直呼：「這日文好奇怪，是MOMO寫的嗎？」原地認證MOMO在粉絲間是「0國語言擁有者的稱號」。佐藤健日前在TikTok曬出和MISAMO一起拍攝的花絮，其中一段是三人送上了驚喜禮物「新專輯」，沒想到佐藤健一拿到手就直說「日文好怪」、「這裡的平假名寫成了片假名」、「漢字『引』寫成了韓文字『리』，沒有這個漢字耶」，接著他問了最關鍵的問題：「這個是MOMO桑寫的對嗎？」MOMO接著尷尬回答：「似乎是這樣沒錯呢？」讓一旁的SANA、MINA全都笑瘋。佐藤健認證MOMO日文不好的影片曝光後，也笑瘋許多網友，「桃（MOMO）日文不好已經是眾所皆知的事」、「寫錯講錯的永遠都是阿桃」、「0國語言擁有者」、「把引寫成韓文字也沒誰了」、「MOMO回到休息室一定被大肆嘲笑」、「會被平井桃笑瘋，日常發揮。」有趣的是，日文不好的MOMO（本名：平井桃）其實是道地日本人，來自京都，母語就是日文，不過因為她從練習生時期就到韓國生活，日常幾乎以韓文溝通，語感難免受到影響，因此過去就有多次上日本節目但說不出日文的名場面出現，有時甚至還要靠韓國成員提醒才能想起自己的母語，因此也被稱為「0國語言擁有者」，更成為了粉絲之間總是開玩笑的話題。