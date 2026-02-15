我是廣告 請繼續往下閱讀

許多民眾在日本旅遊，最困擾的問題莫過於走在路上手拿著垃圾，找不到垃圾桶能丟，只能自己帶回飯店處理。東京都千代田區計劃在秋葉原地區引進智慧型垃圾桶，有望解決這一觀光困境。根據NHK報導，秋葉原是深受海外觀光客歡迎的旅遊熱點。不過，千代田區役所表示，已多次接獲居民投訴，街道上遺留大量垃圾的問題。為了解決垃圾問題，千代田區役所稍早計劃，將在當地10個地點設置智慧型垃圾桶。這些設備可將垃圾自動壓縮至原體積的五分之一，每個垃圾桶最多可容納600公升垃圾。此外，智慧型垃圾桶還能透過網路傳送垃圾桶目前堆積程度的數據，使清潔人員能在最適當的時機進行收運工作。千代田區役所指出，雖然秋葉原吸引眾多觀光客，但同時也是在地居民的生活空間。同時也強調，僅依靠社區與志工處理遊客留下的垃圾，成效仍有限。區役所表示，將不再堅持「垃圾必須自行帶回家」的原則，並希望透過這項新措施，改善居民的生活環境。東京長期飽受人潮帶來觀光公害影響，尤以垃圾問題最為困擾。澀谷區政府在去年底曾宣布，今年6月起亂丟垃圾者，將被處以2000日圓（約新台幣405元）罰款，未依規定設置垃圾桶的商家，更將面臨最高5萬日圓（約新台幣10117元）的罰金。智慧型垃圾桶的安裝，在2023年後半開始在日本少數觀光景點實施，以大阪道頓崛為例，安裝的垃圾桶由國土交通省補助，由商家維持管理。