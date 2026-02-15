我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君今（15）日早返台，她在臉書發文表示，春節假期過後，會盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會，也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持；總統賴清德則回應，感謝在第一線奮鬥不懈的所有談判團隊成員，這趟路辛苦了，「台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮！」鄭麗君表示，繼美東時間1月15日與美國簽署「台美投資MOU」後，2月12日下午，我方再和美國貿易代表署正式簽署了「台美對等貿易協定」。簽署儀式之後，車行經過河面結冰的波多馬克河，心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的10個月，「我們終於完成總統、院長交付談判團隊的任務了！」鄭麗君提到，台灣確定取得輸美對等關稅「15%且不疊加」，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；她們也爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使我國輸美產品的平均關稅降到12.33%；同時，她們也取得232條款關稅最惠國待遇。鄭麗君指出，要感謝產業界及國人的包容與等待，這段期間產業界朋友們真的辛苦了，希望談判的結果，能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路，就如總統賴清德所說的，是大家的實力，讓台灣在世界上發光，大家可以更有自信地走向世界。鄭麗君說，感謝所有談判團隊的成員，包括政委楊珍妮、經貿談判辦公室的夥伴、各部會首長及同仁們的付出；尤其要謝謝賴清德、副總統蕭美琴、院長卓榮泰、府院及國安會三位秘書長及相關同仁不分晝夜、無時差地並肩努力，這場談判是在整個政府團隊的通力合作下，才有可能完成的。鄭麗君也說，要謝謝國人的支持鼓勵，也要謝謝不同意見的批評指教，她們都感念在心，也會虛心傾聽，春節假期過後，她們會在院長的指示下，盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會，也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持，「今天是小年夜，在此預祝大家新春愉快、平安喜樂！」對此，賴清德也於底下留言說，「麗君，歡迎回家！看到你提到結冰波多馬克河，更能感受到這10個月來，談判團隊在異鄉為台灣打拚的艱辛」。賴清德提到，感謝在第一線奮鬥不懈的所有談判團隊成員，這趟路辛苦了，「台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮！」