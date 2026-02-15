我是廣告 請繼續往下閱讀

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗，美國與伊朗代表團即將於17日在瑞士日內瓦展開核協議談判，外媒報導，這場談判將由阿曼負責主持，瑞士則負責雙方協調斡旋工作。根據法新社報導，瑞士外交部一名發言人表示，「瑞士隨時準備提供其斡旋服務，以促成美國與伊朗之間的對話，」報導提到，2月6日，伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)在阿曼與美國特使威特科夫(Steve Witkoff)以及具影響力的美國總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)舉行會談。該次會談為間接接觸，由阿曼方面擔任調解工作。法新社指出，川普近期將軍事威脅重點放在伊朗的核計畫上。去年6月，在以色列與伊朗爆發前所未有、為期12天的戰爭期間，美軍曾對該核計畫發動攻擊。川普於週五表示，伊朗政權更替將是「可能是最好的結果」，同時他向中東增派第二艘航空母艦，進一步加大對伊朗軍事壓力。另一方面，法新社提到，過去數十年來，瑞士在伊朗與美國之間的外交關係中扮演關鍵角色。以中立著稱的瑞士，自1980年人質危機後美伊斷交以來，便代表美國在伊朗的利益。在中立國角色保護之下，瑞士數十年來使這兩個長期對立的國家得以維持最低限度的外交與領事關係。位於伊朗的瑞士大使館負責處理美國與伊朗之間的所有領事事務，包括護照申請、民事身分變更，以及為在伊朗的美國公民提供領事保護。瑞士外交部在其網站上表示，在保護國授權框架下，「瑞士可以主動提出擔任中間人，或在相關各方要求下履行此一職能，但前提是所有涉事方均表示同意。」