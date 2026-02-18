今（18）日是大年初二，想好要去哪裡走春了嗎？如果你人在嘉義縣市，那麼已經有人幫您安排好一日遊行程了！在過年期間，嘉義最強景點「文化路夜市」附近有藏有小彩蛋，等著你去發現哦！
2025 嘉義最強景點確定了！文化路夜市狂吸 1193 萬人
據觀光署近期公布的 2025 年 1 至 11 月景點觀光人潮統計數據，嘉義縣市最強景點確定由「文化路夜市」奪下，在 11 個月間吸引 1193 萬名遊客人次，第二名則是檜意森活村，為近年相當受歡迎的文創基地，其餘嘉義景點排名如下：
2025 嘉義縣市景點觀光人次排行（統計期間 1～11 月）
第一名：文化路夜市（1193 萬 2825 人次）
第二名：檜意森活村（471 萬 0569 人次）
第三名：嘉義市立美術館（423 萬 8935 人次）
第四名：布袋遊憩區（328 萬 3532 人次）
第五名：嘉義公園（288 萬 6164 人次）
第六名：嘉義城隍廟（172 萬 5428 人次）
第七名：蘭潭（115 萬 6095 人次）
第八名：國立故宮博物院南部院區（106 萬 2957 人次）
第九名：阿里山國家森林遊樂區（87 萬 3622 人次）
第十名：圓潭生態園區（24 萬 9181 人次）。
嘉義一日遊攻略來了！勇媽市長黃敏惠推薦最佳行程
事實上，「文化路夜市」一直以來都是相當具人氣的景點，名列台灣十大夜市之一，過年期間遊客人潮更是驚人，常常擠得水洩不通。
對此，嘉義市長黃敏惠日前也在 IG 上分享新春連假走春推薦的一日遊攻略，將蘭潭、嘉義市立美術館、嘉義市文化公園與文化路夜市串聯成完整路線，行程與亮點如下：
第一站：浪漫破表！湖畔約會聖地
📍 蘭潭風景區
想賞湖景、拍美照或悠閒散步？來這裡就對了！
姊妹亭有超療癒的「大白熊」陪大家一起拍照打卡。體力好的朋友，還能挑戰 323 階的好漢坡，或沿著環潭步道漫步，享受最愜意的假期時光。
第二站：氣質滿分！文青藝文散策
📍嘉義市立美術館：欣賞《相逢在庭前》展覽，感受藝術氛圍。
📍嘉義市立博物館：回顧嘉義建城 321 年的《諸羅紀：人在・神在・城就在》特展，穿越時空看見這座城市的信仰與精神。
🧧新春特別加碼：嘉義博物館《2026 嘉博館新春特別活動》
時間｜2/14（六）－2/22（日）（除夕、初一休館）
結合傳統文化、手作體驗與戶外表演，邀請大小朋友用雙手、耳朵與笑聲，感受文化走進生活的溫暖樣貌。
第三站：爸媽必看！最強放電行程
📍 文化公園青蛙遊戲場（試營運中！）
這裡已經華麗變身！專為 2－12 歲孩子設計的分齡遊具，安全全面升級，更融入智慧科技與共融設計。帶孩子來這裡放電，保證春節期間充滿歡笑聲！
🟡文化路驚喜小彩蛋
📍 BRT 文化路口候車亭
有隻可愛的「大白熊」正拿著地圖等公車，準備陪大家一起在嘉義市過好年！快去捕捉他的身影吧！
資料來源：觀光署、嘉義市政府
事實上，「文化路夜市」一直以來都是相當具人氣的景點，名列台灣十大夜市之一，過年期間遊客人潮更是驚人，常常擠得水洩不通。
