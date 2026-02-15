高雄壽山動物園公告，非洲象「阿里」昨(14)日凌晨安詳離世，園方同仁及保育員感到非常不捨，也感謝「阿里」48年來為遊客帶來的歡樂與陪伴。壽山動物園表示，享年52歲的母象「阿里」近期並無異狀，後續將委請屏東科技大學獸醫院詳細檢查。 壽山動物園的保育員也紛紛表達不捨：「阿里雖體型龐大，卻心思細膩」、「個性聰穎又帶點調皮」、「陪伴牠生命後半段是無比珍貴的回憶」、「像是一起成長的家人與夥伴」
壽山動物園提到，母象「阿里」個性聰穎又帶點調皮，總以獨特方式「考驗」保育員，測試對方是否具備照養牠的耐心與細心，唯有取得牠信任的保育員，才能近距離餵食並照顧生活起居。像是「阿里」會在保育員專心清掃內舍地上排泄物及牆上抽象潑糞畫時突然「突襲」，或在沖澡時趁機多喝幾口水、踩踏水池享受戲水樂趣。
保育員：陪伴牠生命後半段是無比珍貴的回憶、像是一起成長的家人與夥伴
保育員林裕強回憶，最初接手照養「阿里」時，深知牠心中仍依賴熟悉的對象，對於突然靠近的陌生人充滿防備。感謝「阿里」努力接納自己，將原本的依賴轉化為深厚的信任，能陪伴牠生命後半段，是一段無比珍貴的回憶。
保育員王宥翔也感性提到，「阿里」雖體型龐大，卻心思細膩，能清楚分辨熟悉的聲音與氣味；當聽見熟悉的呼喚，總會緩緩走近、輕輕擺動長鼻回應。對他而言，「阿里」不只是照養對象，更像是一起成長的家人與夥伴。
大象「阿里」也在即將播出的影集《動物園》當中，擔任劇中令人印象深刻的「動物演員」。拍攝期間，在園方保育員陪同與安全評估下，「阿里」以溫和穩定的狀態入鏡，也讓觀眾得以透過影像，更貼近動物園日常與保育工作的真實樣貌。與「阿里」對戲的演員李淳在聽聞「阿里」離世的消息後，除感謝「阿里」在拍攝期間帶給劇組許多快樂回憶，也肯定「阿里」是最佳搭檔。
阿里1978年從美國來台 陪伴大小朋友48年
壽山動物園指出，「阿里」1978年從美國遠渡重洋到壽山動物園，為園內最具代表性的動物之一，更見證壽山動物園搬遷、改建與再出發的重要時刻。「阿里」不僅是園區明星動物，更是許多高雄市民童年美好記憶的起點。
資訊來源：高雄壽山動物園
