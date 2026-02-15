我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林浤澤拜託大家，最後關鍵時刻，懇請唯一支持在地、年輕、熱情、專業、有經驗的林浤澤。(圖／前鎮小港市議員參選人林浤澤提供)

民進黨前鎮小港市議員參選人林浤澤今（15）日邀請立院榮譽顧問陳柏惟陪同市場拜票。陳柏惟肯定林浤澤從里長以來的表現，更以自己2018年參選高市議員的經驗，強調青年世代團結的重要性。林浤澤說，面對初選，他感受到和當年3Q哥參選時的處境。「我們都是新人，都沒有龐大的組織和資源，但我們有對土地的認同、有改變的決心、有專業的能力。」陳柏惟表示，他和林浤澤都是在高雄長大的孩子。「我是鹽埕人，浤澤是前鎮漁港人，我們都聽著港口的聲音長大，對這塊土地有特別的情感。」陳柏惟也坦言，自己2018年也曾參選高雄市議員，最後差些微票數沒能進入議會服務，那段經驗讓他深刻體會到新人參政的辛苦和困難。「沒有龐大的組織、沒有雄厚的資源，只有一股想要改變的熱情和對土地的認同。這條路真的很不容易。」「2018年我在高雄參選市議員，2020年到台中挑戰立委，我知道新人要打破既有的政治生態有多困難。」陳柏惟感慨地說，那時候如果沒有許多年輕世代的相互支持、沒有願意相信改變的選民，他不可能在台中打敗經營地方多年的強大派系。「所以我現在看到像浤澤這樣的年輕人，有專業、有歷練、有執行力，又願意從基層做起，我一定全力相挺。」陳柏惟表示，政治需要新血，但更需要有準備、有能力的新血。浤澤是在地出身；他不只有熱情，也有十年的專業訓練與基層經驗，是大家值得託付的人。」林浤澤表示，非常感謝3Q陳柏惟的支持。2022年參選里長時，3Q哥就來幫他站台，告訴鄉親我是真正願意做事的年輕人。四年過去了，他用實際行動證明他沒有看錯人。林浤澤懇請所有認同青年世代、相信專業與歷練的鄉親，在接到民調電話時支持他，也請幫忙向身邊親友推薦，就像3Q哥說的，青年世代的團結，才是為政治大環境注入活水的關鍵。他需要大家的支持，讓在地出身、歷練完整、肯做事又有專業的年輕人，有機會進入議會為前鎮小港服務。林浤澤強調，這不只是他個人的選舉，而是這一代年輕人能不能真正在政治上站穩腳步的關鍵。林浤澤也說，他會繼續堅持做對的事，也期待所有相信改變的鄉親，拜託大家，最後關鍵時刻，懇請唯一支持在地、年輕、熱情、專業、有經驗的林浤澤。