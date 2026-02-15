我是廣告 請繼續往下閱讀

天氣佳、流感趨緩 醫學中心「審慎樂觀」

初四至初六出遊返家人潮多 盼UCC助緩解

假日輕急症中心春節開診

地點

三大醫學中心開診情形

台大醫院總院區

台北榮總及各分院

長庚體系醫院

2月16日（一）除夕

2月17日（二）初一

2月18日（三）初二

2月19日（四）初三

2月20日（五）初四

2月21日（六）初五

2月22日（日）初六

2月23日（一）初七

為防止急診壅塞再現，衛福部今年祭出多項策略應變。其中，健保署砸16億挹注開診。而春節連假第2天、小年夜，長庚醫院表示，這2天天氣不錯，流感情況也較緩和，加上今年春節假期加開門診，目前為止審慎樂觀；北榮則說，目前滯留閾值都控制在6%內；台大醫院提到，收床都按照原來進度，而初四至初六可能因返鄉或出遊人潮回歸，或許會較多一些。今年過年衛福部提前整備醫療量能，各大醫院提出計畫因應。以醫學中心而言，林口長庚醫院副院長邱政洵今（15）日指出，有成立春節應變計畫，醫事、醫療照護人員雖然會輪流休息，但仍會有人員在醫院提供服務；而這2天的急診情況仍算穩定。邱政洵說，以林口長庚而言，待床數約是平常的一半以下，約50床上下，在可控制的範圍。而醫院都會提供持續性醫療，有些不一定需要住院，狀況穩定可降轉或返家；若有必要住院則會遷至合適專科病房給予適當治療。邱政洵推測，這2天天氣不錯、加上流感流行情況這2週較為緩和；另外今年春節較往年也加開門診，可說是「審慎樂觀」因應春節。北榮方面，院長陳威明說，床位都沒有太大問題，滯留48小時的閾值也控制在6%內；他提到，以15日上午的等候住院人數約21人而言，比起去年好至少一半。陳威明認為，因為在春節前就已經演練，並把所有副院長、急診室相關同仁等都有做特殊計畫因應，24小時都有掌控。而北榮先前就已經備戰的「公床」，他也提到，雖然有準備，但目前啟用的情況不多，他個人也不希望用到，一旦過度使用，醫護人員會非常疲憊，品質也會受到影響，因此公床是萬不得已的作法。壅塞特別厲害才會動用公床。陳威明強調，要讓急診室清零是做得到的，但她不願意，因為要以品質為第一，急診室可以治療時，就不要急著塞到樓上，因此要取得平衡點。而去年因為急診壅塞受到矚目的台大醫院，急診部醫學部主任張維典說明，目前最新候床數約60多位，昨（14）日收住院情況不少，且內科比平常多，患者類型包括中風、心血管疾病、肺炎、癌症的病患。在因應策略上，張維典強調，若肺炎或泌尿感染等患者狀況允許，盡量可用門診靜脈抗生素治療（OPAT）改善。醫師說，其實通常會比較緊張的時候是後面幾天，像是初四到初六，但也因為國人就醫習慣逐漸改變，過去會認為過年不要到醫院，但現在沒那麼多人忌諱，因此初一、初二都還是有就醫情形。張維典表示，看診比平日多的情況是可預期的，預計初四至初六狀況還是會多一些，希望不要有爆量的情況，也盼能夠透過政府推出的假日輕急症中心緩解。上午8點至24點2月16日除夕、2月21日初五不提供初一至初三提供內科、外科、兒科與骨科等服務北市聯醫林森院區、昆明院區、附設信義門診部新北土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院桃園龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院，龜山區大明醫院、中壢區中美醫院台中市台安醫院雙十分院、家健聯合診所台南中西區永川醫院高雄三民區文雄醫院2月14日至2月22日開設傳染病特別門診，初四部分開診；另外兒童醫院於初五正常開診。1.台北榮總桃園分院2月14至19日（六）至（四）、2月21至2月22日（六）至（日）開設上午內科、下午外科各1診；2月20日(五)上午正常門診。2.台北榮總新竹分院2月17日至19日（二）至（四）開診下午及夜診；傳染病特別門診；2月20日（五）上午及夜診正常門診。3.台北榮總蘇澳分院本院區門診2月16、17日（一）至（二）及2月19、20日（四）、（五）開設上午1診特別門診。4.台北榮總員山分院本院區2月16日至2月20日（一）至（五）開設上午1診類流感門診；市區門診2月14日（六）上午正常門診；2月16、19、20日(一、四、五)開設上午內科、外科、精神科各1診；2月21日（六）開設上午內科、外科各1診。5.台北榮總玉里分院2月16、17日（一）至（二）開設上午兒科門診；2月18至20日（三）至（五）開設上午兒科、內科門診。6.台北榮總台東分院2月19、20日（四）、（五）開設上午腎臟病科門診。7.台北榮總鳳林分院2月16日至19日（一）、（四）開設上、下午各1診傳染病特別門診。長庚體系醫院(除鳳山醫院外)均休診。鳳山醫院上、下午及晚上分別開設胸腔內科、兒科、心內科特別門診。基隆長庚上、下午開設胸腔內科特別門診。林口長庚上午開設耳鼻喉科、眼科、兒科特別門診；下午開設胸腔內科特別門診。土城醫院上午開設感染科、一般外科、兒科、耳鼻喉科、婦產科特別門診；下午開設感染科特別門診。雲林長庚上、下午開設內科特別門診。嘉義長庚上午開設胸腔內科、兒科、骨科、耳鼻喉科特別門診；下午開設新代科、耳鼻喉科特別門診。高雄長庚上午開設心臟內科特別門診；下午開設兒科特別門診。鳳山醫院上、下午及晚上分別開設家醫科、感染科、兒科特別門診。大同醫院上午開設胸腔內科特別門診；下午開設兒科特別門診。大里仁愛上午開設兒科特別門診；下午開設感染科特別門診。基隆長庚上午開設心內科特別門診；下午開設胃腸科特別門診。林口長庚上午開設內科、眼科、兒科特別門診；下午開設兒科特別門診。土城醫院上午開設胸腔內科、家醫科、兒科特別門診；下午開設胸腔內科特別門診。雲林長庚上、下午開設內科門診。嘉義長庚上午開設風免科、兒科、直肛科、耳鼻喉科特別門診；下午開設感染科、中醫科特別門診。高雄長庚上午開設兒科特別門診；下午開設風濕科特別門診。鳳山醫院上、下午及晚上分別開設腎臟科、新代科、風濕科特別門診。大同醫院上午開設腎臟科、兒科特別門診；下午開設心內科、兒科特別門診。大里仁愛上午開設兒科特別門診；下午開設風濕科特別門診。基隆長庚上午開設兒科特別門診；下午開設胃腸科特別門診。林口長庚開設內科、眼科、兒科特別門診；下午開設感染科特別門診。土城醫院上午開設胸腔內科、胸腔外科、兒科特別門診；下午開設胸腔內科特別門診。雲林長庚上、下午開設內科門診。嘉義長庚上午開設感染科、胸腔內科、風免科、兒科、一般外科、中醫科特別門診；下午開設胃腸科、兒童心智科特別門診。高雄長庚上午開設腎臟科特別門診；下午開設兒科特別門診。鳳山醫院上、下午及晚上分別開設心內科、家醫科、兒科特別門診。大同醫院上午開設胸腔內科、兒科特別門診；下午開設新代科、兒科特別門診。大里仁愛上午開設兒科特別門診；下午開設心內科特別門診。基隆長庚正常開診。林口長庚休診。土城醫院正常開診。雲林長庚上午開設內科特別門診。嘉義長庚正常開診。高雄長庚正常開診。鳳山醫院正常開診。大同醫院正常開診。大里仁愛正常開診。長庚體系醫院均正常開診。長庚體系醫院假日均休診。長庚體系醫院全面恢復正常開診。