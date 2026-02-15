我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何星磊勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為臺灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績。（圖／翻攝畫面）

2026年世界壯年運動會（Open Masters Games）於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比盛大舉行，來自世界各地的壯年菁英齊聚競技。其中，網球項目臺灣代表隊律師何星磊勇奪男雙冠軍、混雙亞軍，為臺灣隊摘金奪銀，寫下亮眼成績。本屆賽事於阿布達比地標場館Zayed Sports City 舉行，何星磊在男雙決賽中，與隊友迎戰西班牙組合。決賽開局即面臨嚴峻考驗，對手陣中一名選手近200公分，何星磊賽後表示，這是第一次接近200公分長人的高速發球，球速快、彈跳高，一開始確實不習慣。面對強勁攻勢，何星磊迅速調整接發策略，從站位後移、縮短揮拍節奏，到改變回擊落點，逐步破解對手發球優勢。最終與隊友攜手完成關鍵破發，以6:4拿下決賽勝利，成功奪金。混雙項目則歷經對決地主國組合，來回拉鋸以4:6惜敗，最終為臺灣再添一面銀牌。何星磊指出，世壯運不僅是競技舞台，更是國際交流平台。在高溫烈日下打球，不只是體能考驗，更是意志力與專注力的挑戰，他期盼透過賽事讓世界看見台灣。賽後國際專訪中，何星磊表示，過去曾坐在同一座中央球場的觀眾席上，親眼見證網壇傳奇喬克維奇（djokovic)、納達爾（Nadal）對決的經典時刻。如今站在同一片場地揮拍競技，是向網球傳奇致敬。本屆世壯運將在今（15）日圓滿落幕，何星磊表示，未來希望持續推動運動企業理念，協助企業建立良好勞資關係，透過運動與法律專業結合，促進員工工作與生活平衡。此外，未來賽事將贊助「Team Taiwan」隊服，支持更多臺灣選手站上國際舞台，讓運動精神成為連結世界、看見台灣的重要力量。