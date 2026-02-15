首爾當地人氣咖啡品牌「AUFGLET」宣布，將在台北大安區開出海外新據點。AUFGLET 被稱說是將韓國可頌鬆餅（Croffle）帶起風潮的始祖、更是許多韓星包含邊佑錫的私藏的口袋名單。

AUFGLET正式宣佈海外展店消息，地點鎖定台北東區潮流商圈，AUFGLET在韓國有多家分店，店內裝潢皆是經典的「黑白簡約」設計，是許多韓星喜愛造訪的店家，像是韓劇《追著善宰跑》男主角邊佑錫就曾大方在此拍照打卡。

▲AUFGLET的裝潢設計皆是經典的「黑白簡約」。（圖／翻攝AUFGLET IG, ufglet）
AUFGLET必點商品：可頌鬆餅、可頌球

AUFGLET招牌商品包含磅蛋糕、瑪德蓮、可頌等，許多台灣粉絲們更喜愛的必點品項，包含Croffle（可頌鬆餅），吃時可搭配冰淇淋一同品嚐，另還有球狀的Croball（可頌球），外殼極致酥香。AUFGLET台灣店初步預計將於今年3月開張營業。

▲AUFGLET的商品還有獨特的可頌球。（圖／翻攝AUFGLET IG, ufglet）
AUFGLET台灣店資訊：
預計開幕時間：2026年3月（依官方公告為準）
地點： 台北市大安區安和路一段 53 號

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUFGLET（@aufglet）分享的貼文

BHC炸雞 開信義二店  標榜「社交型炸雞餐廳」

至於有「全智賢最愛炸雞」稱號的BHC炸雞（bhc CHICKEN）在台灣開幕信義二店！因韓劇《來自星星的你》女神愛吃的「星星炸雞」掀起全亞洲雞啤狂潮，繼台北大巨蛋後，開創全新「社交型炸雞餐廳」進駐ATT 4 Fun，推出大推炸雞聚餐盤、玉米起司辛奇煎餅、紅王醬芝士辛奇拌飯等26款全新韓食菜色，並有一系列優惠。

BHC信義ATT店開幕優惠：

◾️2月10日至2月15日，每日消費滿999元的前20組客人，贈送價值2080元Olive Young「ilso全明星保養品組」。

◾️2月10日至2月15日，每桌消費不限金額「免費贈送拍貼機體驗」乙次，5人以上訂位可體驗2次。

◾️2月13日至2月26日，會員消費滿1999元，免費送「韓食炸雞聚餐盤」禮物券。

▲BHC信義ATT店打造社交型炸雞餐廳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲BHC信義ATT店打造社交型炸雞餐廳。（圖／記者蕭涵云攝）

