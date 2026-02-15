我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於 3月開打，備受矚目的日本武士隊持續在宮崎進行高強度集訓。今（15）日訓練基地眾星雲集，不僅有傳奇球星野茂英雄、松井秀喜親臨指導，就連男子偶像團體「嵐」的二宮和也與「浪花男子」的藤原丈一郎也現身採訪。而在這熱鬧氛圍下，針對開幕戰將強碰台灣隊，老大哥達比修有提出了嚴肅建議，要求全隊必須針對台灣與韓國進行具體的「情境模擬訓練」，絕不可掉以輕心。面對預賽即將遭遇台灣與韓國等亞洲勁旅，身為球隊精神領袖的達比修有向監督井端弘和提出了具體建言，達比修有強調，「像是台灣、韓國等預賽對手，我們應該根據相關數據，事先針對對方的打者、投手進行會議分析，然後把內容活用到訓練中，而非單純地投球，是要設定打者情境、帶著具體畫面去練習。」對於達比修的建議，井端監督深表認同並承諾立即執行：「等休息日結束，我會先提早開會再開始訓練，以韓國、台灣等預賽對手為想像對象來進行準備。」日本職棒（NPB）會長榊原定征今日也親臨視察，他在受訪時直言：「今年各國都把打敗日本隊當作目標，特別是美國隊由賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，組成了史上最強隊伍。」值得注意的是，榊原會長在列舉強敵時，特別點名了台灣。「另外像是多明尼加、墨西哥、，也都組成了強力隊伍，」榊原說道。儘管對手來勢洶洶，但他仍對本屆日本隊充滿信心，認為擁有9名大聯盟球員的陣容是「史上最強」，具備二連伯的實力。此外，根據日媒推測，日本隊在3月5日的開幕戰對上台灣隊時，極有可能派出洛杉磯道奇隊的王牌投手山本由伸掛帥先發，全力搶下首勝。