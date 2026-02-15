我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哈孝遠（左）在情人節當天選擇接受結紮手術。（圖／翻攝自臉書@小哈&瑄瑄～是在哈劉 ）

貼文曝光引熱議 網友狂讚「好男人代表」

結紮原因曝光 夫妻對未來的共識

西洋情人節不只鮮花與燭光晚餐，藝人哈孝遠與妻子瑄瑄選擇用另一種方式紀念這一天，昨（14）日情人節當天，瑄瑄在社群分享老公身穿病服、準備動手術的照片，並寫下「你結紮我剖腹，一人一刀感情永不散」，一句話立刻掀起網路討論。畫面中，哈孝遠戴著藍色手術帽坐在病床上，面對鏡頭露出輕鬆笑容，神情相當鎮定，似乎已做好迎接手術的準備。貼文一出，留言區瞬間湧入祝福與回應。不少網友表示「這才是真男人」、「願意結紮真的很加分」，也有人打趣留言「終於答應了」、「夫妻同心其利斷金」。事實上，瑄瑄過去曾分享自己剖腹產的經歷，如今以「一人一刀」形容彼此為家庭付出，既幽默又真誠，也讓粉絲看見兩人之間的默契與互信。情人節在醫院度過，卻反而多了幾分現實生活的溫度。除了這次手術話題，哈孝遠近年來的健康狀況也備受關注。過去他長期受到高血壓、睡眠呼吸中止症與痛風困擾，體重一度達到163公斤。為了改善身體狀況與陪伴家人更長久，他開始調整飲食與生活習慣，在短短3個月內減去18公斤，降至145公斤。他曾強調，減重過程並未採取極端節食或手術方式，而是以相對溫和的方式慢慢調整，希望建立長期可維持的健康模式。此次選擇結紮，也被外界視為夫妻對家庭規劃達成共識的象徵。兩人婚後育有一子，生活重心幾乎全放在孩子與家庭上。瑄瑄以幽默語氣公開此事，不僅沒有避諱，反而大方分享，顯示夫妻對彼此的信任與坦然。對不少網友而言，願意承擔避孕責任的另一半，無疑是體貼與成熟的表現，也讓這則情人節貼文多了一層意義。從剖腹生產到結紮手術，「一人一刀」成了兩人感情的註解。不同於華麗排場，他們用實際行動詮釋對家庭的承諾。網友直言，這樣的情人節雖然在醫院度過，卻格外動人。哈孝遠以輕鬆神情面對手術，瑄瑄則以溫暖文字送上祝福，夫妻間的默契與支持，也讓這段婚姻在鎂光燈之外顯得更加踏實。