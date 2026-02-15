我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2009年WBC冠軍戰延長賽第10局，鈴木一朗面對韓國守護神林昌勇擊出中外野致勝安打，成為日本隊二連霸關鍵一擊，也確立他在WBC歷史上的傳奇地位。（圖／美聯社／達志影像）

▲2013年至2017年間，日本武士隊雖擁有達比修有、田中將大與前田健太等王牌投手，卻始終未能重返決賽舞台，這段「領袖真空期」成為世代交替前的陣痛。（圖／美聯社／達志影像）

如果說世界棒球經典賽（WBC）有一支永遠的王者，那無疑是拿下三座冠軍的日本武士隊。而這支球隊的靈魂，在過去20年間，完成了一次完美的交接。從2006年、2009年鈴木一朗那種近乎求道者般的嚴肅與專注，到2023年大谷翔平展現出的自信與享受比賽的笑容，WBC不僅記錄了日本棒球的勝利，更見證了兩代「世界級」球星如何用不同的方式，詮釋「大和魂」的真諦。對於老一輩球迷來說，鈴木一朗就是日本棒球的代名詞。在2006年首屆WBC，一朗曾說出「要讓對手感到未來30年都贏不了日本」的霸氣宣言，最終帶領日本隊奪冠。但真正讓他在WBC歷史封神的，是2009年的第二屆賽事。當時身為隊長的一朗，其實在預賽陷入極大低潮，背負著全國球迷的沈重壓力。然而，劇本彷彿是為了這位傳奇量身打造。在與宿敵韓國隊的冠軍戰中，比賽進入第10局延長賽，兩出局、二三壘有人。面對韓國隊守護神林昌勇，一朗在纏鬥多球後，精準地將一顆內角低球掃向中外野，送回致勝的兩分。那一刻，一朗不僅是安打製造機，更是將整支球隊扛在肩上的神。那一擊，也確立了日本在WBC經典賽初期的絕對霸業。隨著一朗退出國家隊，日本隊在2013年與2017年經歷了長達10年的「領袖真空期」。雖然陣中仍有達比修有、田中將大、前田健太等頂尖球星，但在關鍵時刻缺乏一位能像一朗那樣「一錘定音」的精神支柱。這兩屆賽事，日本隊雖然都打進四強，卻始終無法跨越準決賽的門檻，分別敗給波多黎各與美國。這段期間，日本棒球界一直在尋找下一個能夠在世界舞台上，讓對手未戰先怯的超級巨星。直到那個來自岩手縣、在這個時代被認為不可能存在的「二刀流」少年橫空出世。2023年第五屆WBC，大谷翔平正式接過了日本隊的隊長火炬。不同於一朗那種沈默寡言、以身作則的嚴肅風格，大谷展現的是一種更具感染力的領袖氣質。最經典的一幕發生在冠軍戰對決美國隊之前，大谷在休息室對全隊發表的那段演說。「不要仰慕對手。一壘手是高施密特（Paul Goldschmidt），中外野看過去是楚奧特（Mike Trout），外野還有貝茲（Mookie Betts）。只要是打棒球的，誰都聽過這些名字。但如果一直仰慕他們，我們就無法超越他們。今天就好，把仰慕丟掉吧，我們是來贏球的。」這段話徹底消除了日本選手面對大聯盟頂級球星的自卑感。而比賽的結局更是如漫畫般完美。9局上半，大谷翔平登板救援，在兩出局後面對美國隊長、同時也是他在洛杉磯天使的隊友楚奧特。最終大谷用一顆位移驚人的橫掃球（Sweeper）投出再見三振。這一刻，不僅宣告日本隊重返世界第一，更象徵著大谷翔平正式成為新時代的棒球門面。從一朗的致勝安打到大谷的剛猛三振；從沈默的背影到激情的怒吼。WBC的歷史，就是一部日本棒球的傳承史。2026年WBC經典賽將近，球迷們最期待的，莫過於看著大谷翔平能否延續這份傳奇，繼續在世界舞台上書寫屬於亞洲棒球的榮耀篇章。