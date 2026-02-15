我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔美娜秀節目中一次和四個男性曖昧，因此被觀眾封為海后。（圖／翻攝自IG@minadori222）

▲崔美娜秀友人曝光她因為自己海后行為正在反省中。（圖／翻攝自韓網）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》於本月10日播出完結篇，本季獲得最多討論的來賓就是被封為「海后」的崔美娜秀，因為她在節目中一次跟四位男性搞曖昧，加上飄移不定的態度遭到許多觀眾抨擊，昨（14）日《單身即地獄 Reunion》情人節特輯播出，節目中邀請當時來賓來回味節目片段，沒想到崔美娜秀邊看邊遮臉崩潰，坦言自己當時太不成熟、太年輕了。昨日播出的情人節特別企劃《單身即地獄 Reunion》中，崔美娜秀在鏡頭前回顧節目播出片段，看著自己當海后釣遍男嘉賓時，她忍不住原地嗆自己：「大嬸在幹嘛？快點回家吧！這什麼表情啊？」毫不留情地對過去的自己開刀，自嘲發言讓棚內來賓笑成一片，觀看過程中她也多次表示自己當時太年輕、太不成熟了，展現出和節目中不同的形象。事實上，崔美娜秀過去在《單身即地獄5》中因為感情表現直接、發言風格強勢，一度被部分觀眾戲稱為「歷代級反派」，為此她13日也在社群發出長文，「我對我不成熟的面貌，反省、學到了很多，並成長了許多」，她表示，這段時間讓她有機會深刻反思自己的言行，是否曾在無意間讓他人感到不舒服，她也坦言，過程中內心曾反覆出現疑問：「我真實的樣子會被喜歡嗎？」、「如果毫無保留地展現完整的自己，會不會反而被討厭？」這些不安與掙扎，都讓她更加誠實地面對自我，不過她仍認為當初鼓起勇氣參加節目，是一個非常正確的決定。崔美娜秀在節目初期因感情態度游移不定，與4位男嘉賓維持曖昧互動，卻始終未做出明確選擇，被部分網友貼上「海后」、「太愛被關注」等負面標籤，其中最具爭議的一幕，是她在節目中直球詢問：「能不能和兩個男生一起離開？」當場遭主持人洪真慶制止「適可而止吧。」畫面播出後迅速在網路上瘋傳，也讓她瞬間成為輿論攻擊的焦點。近日有網友曝光崔美娜秀私下與好友一起收看節目的畫面，只見她獨自縮在角落、低頭沉默，神情相當低落，好友更在貼文中寫下「反省中」，該名好友也出面為她發聲，強調崔美娜秀其實是個能敏銳察覺他人情緒、對朋友如家人般溫暖的人，「越了解她，就會發現她越好」，盼望外界能多一點理解，而非一味批評。