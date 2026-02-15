中央氣象署今（15）日表示，由於東北風準備增強，明（16）日除夕「新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、澎湖縣、連江縣」，將有平均風6級以上、陣風8級以上發生，目前已發布「陸上強風特報」，前往戶外要注意安全、行車應減速慢行。
🟡陸上強風特報
📌影響時間：16日上午至16日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署提醒，黃色強風燈號，代表戶外活動存在潛在風險，提醒民眾行經風勢較強的區域時務必小心，尤其注意路樹倒塌、招牌鬆動或建物碎片掉落等危險。從事戶外工作者應特別注意人身安全，並建議加強固定戶外設施與物品。開車民眾也應減速慢行，並留意公共運輸可能出現的班次延誤情形。
氣象署預報員劉沛滕提醒，今天小年夜各地晴到多雲，明天除夕會有鋒面通過台灣，上午桃園以北、宜蘭、花蓮就會開始出現雨勢，北海岸迎風面地區要嚴防較大雨勢，新竹、苗栗、台東、恆春半島等地在除夕下半天也逐漸會有零星降雨，台中以南較不受影響。
資料來源：中央氣象署
