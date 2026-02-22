我是廣告 請繼續往下閱讀

吳皇昇幽默自嘲：照片可以修、腦袋要有貨

江和樹想靠「任意門」拚服務 許書豪「慢活哲學」獲讚

連小華想穿越唐朝 劉芩妤重智慧輕醫美

時空旅行變「財經研討會」 眾人許願市民發大財

農曆春節期間，政治人物也能展現輕鬆幽默的一面！台灣民眾黨台中市黨部發言人、北屯區市議員參選人吳皇昇，特別企劃一場別開生面的「新春快問快答」，邀請現任市議員江和樹、以及許書豪、連小華、劉芩妤等多位參選人接受趣味挑戰。眾人拋開平日嚴肅的問政形象，從外星人聊到超能力，甚至大談人生觀與理想型，現場妙語如珠、笑料百出，希望在年節期間博君一笑，讓市民看見參選人們最真實、可愛的模樣。身為發起人的吳皇昇接受挑戰，被問及如果不考慮薪水最想做什麼工作時，他半開玩笑地表示「做總統」，希望能有機會「換人做做看」、為全民服務。而在「高挑平凡男」與「精緻帥氣男」的趣味二選一中，吳皇昇選擇了後者，並幽默自嘲：「現在科技很發達，照片可以修圖、坐著也看不出身高！」但他隨即話鋒一轉，強調外表只是一時，「腦袋裡有內容」才是服務市民的根本，成功將外貌話題轉化為對專業的堅持。現任市議員江和樹在快問快答中也不忘心繫選民。他表示最想擁有的超能力是「任意門」，不只能隨時抵達市民需要的地方，遇到尷尬場面還能「戰略性撤退」，幽默回答引發全場爆笑。談及人生電影，江和樹則感性引用柯文哲主席的哲學，期許自己演出一部「幸福人生」，即使面對困難也要保持樂觀，將正能量傳遞給每一位鄉親。太平區市議員參選人許書豪則在「交通工具」與「美食」的抉擇中，展現出獨特的「慢活哲學」。他寧願放棄交通工具，認為人生不妨「過得慢一點」，細細品味生活，被吳皇昇大讚這番回答極具深度，簡直是佛系的最高境界。女性選將的回答同樣吸睛。豐原、后里區市議員參選人連小華天馬行空，笑稱若遇到外星人第一句話要問：「你愛台灣嗎？」展現另類愛台心；她更自信表示想穿越回唐朝與唐明皇共進晚餐，因為覺得自己豐潤的氣質「頗有楊貴妃之風」，逗趣發言展現十足親和力。西屯區市議員參選人劉芩妤則展現理科腦的務實面。在「高智商」與「高顏值」的兩難中，她果斷選擇高智商，直言外表可以靠醫美微調，但智慧與內涵是醫學給不了的。面對感情題，她更霸氣選擇「單身」，並表示與其擁有無盡財富，更希望擁有「無盡的時間」來服務更多民眾，展現現代女性獨立自主的風範。有趣的是，當聊到「回到過去」還是「去未來」時，團隊瞬間變成「財富自由研討會」。有人想去未來偷看樂透號碼，有人想回到過去提醒家人投資績優股。吳皇昇笑著總結，這些看似無厘頭的回答，其實也反映了大家對經濟發展的關心，畢竟只有經濟好，市民才能過上好日子。吳皇昇表示，透過這場輕鬆的快問快答，希望打破政治人物高高在上的刻板印象，讓大家看到民眾黨台中團隊真誠、有趣且充滿活力的一面。新的一年，團隊將帶著這份熱情與幽默感，繼續深耕基層，祝福所有市民朋友金馬年笑口常開、好運旺旺來！