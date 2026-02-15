我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉（上）讓節目與渡邊翔太（下圖左）互動，被不少粉絲直呼：「夢幻同框」。（圖／翻攝自日網）

目黑蓮簽名成關鍵 木村拒收專輯有原因

一句「因為你在」 讓渡邊當場融化

溫情對談餘韻猶存 是否成真仍待觀察

2月12日，木村拓哉現身富士電視台節目《この世界は1ダフル》，與Snow Man成員、主持人渡邊翔太展開對談，節目以「想問木村的10個問題」為主軸，2人互動自然又帶點緊張感，讓粉絲直呼夢幻同框。不少粉絲敲碗木村拓哉與渡邊翔太一同道加拿大出外景，然而卻傳出《この世界は1ダフル》可能會在3月停播，讓不少粉絲感到十分遺憾。節目中，渡邊準備將Snow Man新專輯送給木村，卻坦言因Snow Man另一名成員目黒蓮赴加拿大拍攝影集《SHOGUN 将軍》第2季，因此無法取得其簽名，木村聽後幽默回應：「那就去拿吧！」並暫時不收專輯，引發全場笑聲。事實上，木村過去就曾因成員簽名未齊而婉拒收下出道CD，認為既然是團體作品，就應該9人完整，這番堅持被網友解讀為對團隊精神的尊重，也讓人再次見識他的細膩。此外，木村談到女兒Cocomi與Koki,私下如何稱呼他，坦言不希望在公開場合被叫「爸爸」，最後因《龍貓》影響而選擇「トト」作為專屬稱呼，既貼心又帶點可愛幽默。節目氣氛高潮出現在渡邊提問：「為什麼願意上這個節目？」木村幾乎秒答「因為你在」，讓渡邊當場激動倒地，這段畫面迅速在社群瘋傳，不少觀眾盛讚木村的回應展現前輩風範與溫柔心思，2人一來一往的對話，不僅拉近世代距離，也讓Snow Man粉絲感到無比驕傲。對談播出後，社群平台湧現大量留言，呼籲節目乾脆前往加拿大找目黑蓮補簽名，完成「再度遞交專輯」的任務。許多人期待木村與渡邊跨海探班，甚至敲碗特別節目。然而，業界人士指出，《この世界は1ダフル》傳出可能於3月底結束，加上電視台製作費緊縮與收視壓力，海外外景的成本與時程安排皆不易，實現機率並不高。儘管加拿大外景構想未必可行，但木村與渡邊的互動已為節目寫下亮點，前輩對後輩的提攜與關照，加上對目黑蓮的設身處地思考，都讓觀眾看見偶像之外的人情味，未來是否真能在鏡頭前見到「9人簽名齊全」的專輯再度交到木村手中，仍充滿變數，但這段對談已在粉絲心中留下深刻印象。