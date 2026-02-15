我是廣告 請繼續往下閱讀

今（15）日小年夜，總統賴清德發表錄製農曆春節談話時表示，過去一年，台灣面臨許多挑戰，也在考驗當中淬鍊成長，把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌，而新的一年，他會率領執政團隊、馬不停蹄，繼續努力。賴清德日前赴小雪山雷達站，錄製農曆春節談話影片，並於晚間6時登出。他說，這裡是全國海拔最高的海軍單位，位於高達3,020公尺的山頂上，他來和國軍官士兵一起圍爐，為他們加油打氣。賴清德提到，在農曆春節，家家戶戶團聚的時刻，有許許多多國人同胞、也都跟這裡的國軍同仁一樣，堅守崗位、努力付出，他要感謝國軍、海巡的弟兄姊妹，全年無休保家衛國；也要感謝警消、醫護、海關、移民、環保、水電氣、公共運輸等夥伴，維護社會正常運作，讓國人可以安心過年。賴清德說，過去一年，台灣面臨許多挑戰，也在考驗當中淬鍊成長，把握機會，讓國家站得更高、看得更遠、變得更強韌，台灣最美的風景，不只在山海之間，也在每一位攜手共患難的身影當中。賴清德指出，看到從各地馳援災區的搜救大隊和超人志工；看到不畏風雨、搶修道路和水電通訊設施的工程夥伴，「我們更會記得為了救災付出生命的英雄，以及捨身保護陌生人的勇敢市民，這一切，都讓我們深受感動、更充滿感激」。他說，還有無數無名英雄，是撐起台灣經濟半邊天的中小微企業；無名英雄，是百工百業裡，腳踏實地、認真生活的每一位台灣人，每一分打拚，都凝聚成台灣最堅強的力量。「新的一年，我會率領執政團隊、馬不停蹄，繼續努力！」賴清德說，要繼續強化國防實力以及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定；要穩健推動各項經濟建設，讓台灣在全球的科技與產業競爭中保持領先；要助產業一臂之力，進行全球布局；也要幫助中小微企業、更多實際有力的支持，為台灣企業創造更大空間；同時要強化中南部各項建設，落實均衡台灣的目標；更要繼續推動各項社會投資和社會福利、照顧弱勢，從今年1月開始，每胎生育給付加計生育補助共10萬元，低收入戶每人每月增加1000元，中低收入戶每人每月增加750元。賴清德指出，行政院已經通過老農津貼，從每人每月8110元調高到1萬元，國民年金老年給付，由每月4049元，調高到5千元，待立法院審議通過後，就可以實施，政府不但要照顧好人民的飯碗，讓敢拚的人有舞台，讓肯做的人有希望，也要讓鰥寡孤獨、身障者，得到照顧。賴清德說，「各位親愛的國人朋友，新的一年，祈求台灣國泰民安、風調雨順；祝福大家新年快樂、人人平安、家家幸福、七喜春來；讓我們一起攜手向前，迎接更美好的一年！」