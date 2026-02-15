我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江怡臻表示，過年期間即便有滿桌菜餚，孩子都不見得會乖乖吃飯，但一講出「蝦炸特製三明治」的菜名，大人和孩子眼睛都亮起來。（圖／江怡臻提供）

誰說年菜只能大魚大肉？家有二寶的新北市議員江怡臻為了征服大人和小孩的味蕾，過年除了準備傳統年菜，也準備端出創意料理「蝦炸特製三明治」，擺在圍爐桌上，金黃色的表皮象徵財源滾滾，一口咬下滋味清爽飽滿，兼顧新年喜氣與創意美味，不只大人小孩都愛吃，更是祭祖、圍爐兩相宜。江怡臻指出，此道料理是師承土城在地知名熱炒店「江八點」的老師傅叔叔，首先將蝦子清理乾淨，擺在抹有奶油的土司上，覆蓋緊實並包裹炸粉、蛋液，放入鍋中油炸約3至4分鐘，直到兩面金黃後拿出靜置，一刀切開、外酥內嫩，令人食指大動，若要增添口感，還可結合小黃瓜丁與濃郁蛋沙拉，清爽無負擔。江怡臻表示，過年期間即便有滿桌菜餚，孩子都不見得會乖乖吃飯，但一講出「蝦炸特製三明治」的菜名，大人和孩子眼睛都亮起來，尤其這道料理表皮金黃，兼顧喜氣與美味，製作時間更只要約15分鐘，絕對是年菜菜單的好選擇。而除了創意料理之外，江怡臻表示，富有吉祥意義的年菜當然也是常備料理，像是「步步高升」的煎蘿蔔糕、「元寶」水餃、「長命百歲」的長年菜燴干貝、「年年有餘」的香煎鯧魚、「圓圓滿滿」的鹹湯圓等，都是美味又上手容易的年菜口袋名單。江怡臻也提到，如今是性別平權、女力當道的社會，過年期間若是要在家中準備年菜，絕對不是只有女性的責任，每位男士都可以擔任主廚或是神隊友，一起準備、開心享用，無論是什麼餐點，都是最溫馨美味的年菜。