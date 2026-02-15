我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市在11日正式封關，終場收在33605.71點，金蛇年大漲10080點寫下亮眼成績，其中權王台積電盤中再度衝至1925元新天價，終場收在1915元。不只是現股有好表現，12日台積電ADR股價一度觸及380美元歷史高點，美系外資也持續上調台積電ADR目標價。美國投資機構DA Davidson發布最新研究報告，台積電在先進製程領域具備「複合式執行護城河」，隨著人工智慧（AI）運算需求提升，相關優勢將形成持久且具自我強化效果的競爭地位。他們接著指出，台積電的競爭優勢在於能夠一次又一次將新的架構轉型成功推進至量產階段，並打造穩定、可預測的高產能製造平台。對客戶而言，最關鍵的是晶片能否準時交付，以及交付成本是否具備競爭力。台積電這樣的製造與執行能力，也反映該公司高達59.89%的毛利率，以及InvestingPro評定的「卓越」整體財務健康評級上。在製程進展方面，台積電2奈米（N2）製程已進入量產階段，為公司首個奈米片GAA（Gate-All-Around）架構；A16製程則規劃於今年下半年導入背面供電技術。DA Davidson指出，儘管競爭對手在部分技術規格上具備可比性，但台積電在量產效率與良率穩定度方面仍具領先地位。受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）與雲端資料中心需求續強，台積電在台股封關前公布今年1月亮眼營收，1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，月增19.8％、年增36.8％。展望今年第一季，台積電預估首季營收將落在346億至358億美元區間，以中間值352億美元計算；假設1美元可兌換新台幣31.6元推算，約合新台幣1.11兆元，季增約2.6％至6.1％。綜合上述考量，DA Davidson給予台積電「買進」評等，ADR目標價為450美元，以2月14日收盤價366.36美元計算，仍有逾22%的上漲空間。台積電ADR週四盤中一度觸及380美元歷史高點，終場下跌1.6%，收在368.10美元。週五股價再跌0.47%，終場報366.36美元。