衛生紙易分散 適量使用都不會釀馬桶堵塞

▲環境部表示，衛生紙丟馬桶可避免蚊蠅孳生、細菌或傳染病傳播等。（圖／環境部提供）

為落實「衛生紙丟馬桶」政策並宣導國人如廁習慣，環境部長彭啓明、常務次長沈志修於日前親赴賣場實地訪查市售衛生紙標示情形。彭啓明指出，目前市售衛生紙包裝多已明確標示「可丟入馬桶」或「遇水後可分散」圖示或文字。民眾選購時只要認明標示，即可適量且安心地將衛生紙投入馬桶。衛生紙要記得丟馬桶！彭啓明表示，推動衛生紙丟馬桶是台灣接軌國際生活水平、優化環境衛生的重要指標，而針對民眾擔心的管線阻塞問題，環境部特別於大門口設置「環保心舞臺」，透過「剖半馬桶」及「透明管線」進行實境解說。彭啓明解釋，馬桶內部的存水彎（S型彎管）直徑約為2吋，而後端的污水管線寬達4吋，配合衛生紙易分散的特性，只要適量使用，在正常沖水情況下皆能順利通過，並不會造成管路阻塞。彭啓明提醒，除了標示可丟入馬桶的衛生紙或濕式衛生紙外，面紙、濕紙巾、衛生棉、尿布及廚餘等物品絕對不可投入馬桶，以免造成嚴重堵塞。