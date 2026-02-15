我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》票房突破5.45億，創下國片影史紀錄。（圖／壹壹喜喜提供）

音樂療癒敘事 從監獄合唱團到全民共鳴

▲海角七號高懸台灣國片影史紀錄15年，如今正式被超越。（圖／劇照）

《海角七號》時代座標 與《賽德克·巴萊》的關聯

▲《賽德克·巴萊》當年因為魏德聖靠著《海角七號》獲得啟動資金以及證明自己，才得以成功拍出。（圖／翻攝自微博）

2個世代的情緒投射 失落與修復的對話

2026年初春，台灣國片睽違多年迎來歷史性一刻，《陽光女子合唱團》全台票房突破5.45億元，正式超越2008年上映的《海角七號》5.3億元紀錄，登上國片影史冠軍寶座，這不僅是數字改寫，更象徵世代更迭，高懸15年的門檻終於被跨越，《陽光女子合唱團》自上映以來靠穩定口碑與社群發酵，春節檔期後段加速衝刺，完成逆勢登頂，為台灣電影市場寫下嶄新篇章。而當年的《海角七號》成功背後，竟與《賽德克·巴萊》息息相關。影片以女子監獄合唱團為核心，描繪受刑人透過歌聲互相扶持、修補傷痕與找回尊嚴，音樂成為情緒主軸，女性群像與救贖元素層層堆疊，使作品同時觸及親情、友情與自我和解，簡潔的敘述方式，迅速打動不少粉絲內心。與《海角七號》相似之處，在於同樣以音樂作為情感推進力量，並在初期未被全面看好下，靠口碑逐步擴散。然而，《陽光女子合唱團》所處的是串流與短影音高度滲透的年代，Threads、YouTube與TikTok等平台同步放大討論聲量，口碑轉換為票房的速度遠勝2008年。回顧《海角七號》爆紅的背景，當年正值全球金融海嘯衝擊，社會氣氛低迷，片中失意青年阿嘉（范逸臣飾）的情緒成為時代縮影，導演魏德聖憑藉小成本逆轉國片頹勢，成功累積5.3億元票房，讓戲院重新給予國片黃金檔期。其後《艋舺》、《那些年，我們一起追的女孩》接續登場，帶動產業復甦，而《海角七號》的成功，更直接奠定魏德聖籌拍史詩鉅作《賽德克·巴萊》的基礎及啟動資金，成為台灣影史規模最宏大的製作之一，因此《陽光女子合唱團》此次超車，不只是擊敗一部電影，更是跨越國片復興的重要歷史節點。若說《海角七號》象徵「返鄉與認同」，那麼《陽光女子合唱團》則代表「修復與重生」，前者回應金融海嘯下的失落世代，後者則呼應後疫情時代的心理創傷與女性力量。事實上，2者皆未仰賴特效奇觀或巨星光環，而是透過角色與情感結構讓觀眾找到自身投射。值得注意的是，《陽光女子合唱團》的觀眾結構更為多元，女性與家庭客群比例顯著提升，顯示本土故事在當代市場依然具有穿透力。當年市場曾將5.3億元視為特殊時代產物，如今5.45億元成績則是證明國片天花板並非不可突破，一旦好的劇本跟時機到位，一切都有可能發生。此外，《陽光女子合唱團》的登頂釋放3項訊號：戲院觀影仍具不可取代的群體體驗；音樂與群像敘事依然具高度票房轉換力；本土情感故事仍能與觀眾產生深層連結。在好萊塢大片與串流平台夾擊下，這張成績單為台灣國片產業注入一劑強心針，也讓人期待下一部能再破5億的國片，將在何時誕生。