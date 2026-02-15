我是廣告 請繼續往下閱讀

今（15）日是小年夜，也是春節連假的第二天，總統賴清德特到嘉義，因台灣燈會即將在3月於嘉義縣登場。賴清德說，他要感謝縣長翁章梁帶領縣府團隊全力籌備，讓嘉義縣在國家重大活動中扮演更重要的角色，而因接下來一段時間，警察同仁的勤務勢必更加繁重，賴清德也先前往嘉義縣警察局水上分局，為同仁加油打氣，也感謝大家在春節期間維持治安、確保交通順暢，讓民眾能安心返鄉、平安過年。賴清德接著到海巡署布袋漁港安檢所，向第一線海巡同仁表達感謝。從護漁、緝毒、查緝走私、海上救援，到面對日益複雜的灰色地帶挑戰，大家始終站在第一線，守護國家安全。賴清德說，政府會持續做第一線同仁最堅實的後盾，行政院已核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事及勤務繁重加成，將在3月1日生效。同時，政府也投入285億元推動海巡全面轉型，強化「海空一體」的立體化監偵能力，並持續改善老舊廳舍，讓海巡同仁有更好的工作與生活環境。賴清德說，「感謝所有堅守崗位的警察與海巡同仁，因為有你們的付出，國人才能安心過年。謝謝大家，新年快樂！」