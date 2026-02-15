我是廣告 請繼續往下閱讀

徐恩光螢光幕前雖然很搞笑、沒有偶包，但他其實很在意自己帥不帥，「我其實也非常非常在意自己的外貌」。

如果大家不再記得BTOB徐恩光 希望記得仍他的真心

徐恩光出道超過10年 雖然搞笑但還是在意自己帥不帥

BTOB曾多次來台開唱，本月27日，是徐恩光（左3）首度隻身來台會粉絲。

韓團BTOB成員徐恩光將於2月27日來台舉辦演唱會，為台北場暖身之際，他接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，卻被拋出一道幾乎可以寫進演藝生涯總結的提問：「如果有一天大家不再記得BTOB徐恩光，你希望還被記得什麼？」他沒講成績名利，只希望自己能被記得是一位對大家的真心誠意的人，「我想成為一個內心滿滿都是真心的人。」對他而言，這或許比任何舞台紀錄都更重要。對即將到來的台北場，他說想把真心、愛與幸福全部塞進舞台，讓那一天成為2026年最幸福的回憶，「到時候我們就把所有能量全部釋放出來吧！」語氣熱血，但比起高音與掌聲，他更在意的是，哪怕有一天舞台落幕、團名BTOB淡出記憶，大家回想起他時，腦中浮現的不是頭銜，而是一個真心對待過每一份相遇的徐恩光。當被問到，如果有一天大家不再記得「BTOB徐恩光」，他希望還被記得什麼，徐恩光答案乾脆卻很重，「希望自己能被記住，是一個對大家心意很真誠的人，我想成為一個內心滿滿都是真心的人。」出道13年，從團體主唱到獨當一面的SOLO歌手，他坦言一路上當然迷惘過，不論團體活動或個人舞台，都曾有過辛苦到想逃避的瞬間，但他從沒想過轉行，「我和擁有同樣夢想的成員們，一起描繪未來，默默地一步一步走到現在。」支撐他度過低潮的也不是成績，而是「夢想本身的力量」，他形容那份力量真的非常偉大。談起外界眼中的自己，徐恩光笑說，雖然大家覺得他沒有距離感、沒有偶像包袱，但其實該有的禮貌不會少，私下再親切，站上舞台就會變得非常認真，還補上一句自嘲，「我其實也非常非常在意自己的外貌。」瞬間把氣氛拉回熟悉的搞笑徐恩光式幽默。他也不避諱回顧剛出道時的青澀，表現總是浮誇，「不管是舞台還是綜藝，整個人都用力過猛。」這些年來靠著一次次自我檢視與修正，才慢慢雕成現在的模樣，「也是因為一直不斷檢視、調整，才誕生了現在的徐恩光」。徐恩光是韓團BTOB隊長，將於2月27日晚上6點在Legacy TERA舉辦《2026 SEO EUNKWANG CONCERT ＜My Page＞in Taipei》演唱會，這不只是他繼去年12月在韓國完成首場個人演唱會後，再度以SOLO身分站上舞台，更是他的首次SOLO海外專場。徐恩光說真的真的超級興奮又緊張，緊張到連覺都睡不著，回想起上次BTOB的台北粉絲演唱會時，粉絲對他說過「就算是SOLO也一定要再來」，多虧有大家的加油打氣，這次才能再一起相聚，「真的很謝謝你們給我的力量！我要把無限的感謝和愛全部送給你們！」。活動時間：2026年2月27日（五）18：00活動地點：Legacy TERA活動票價：5800元、4800元、3800元、愛心席2400元售票系統：KKTIX售票網站、全家 FamiPort 機台主辦單位：橡光創意娛樂 OAK & LIGHT Creative