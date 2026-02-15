我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府經發局宣告15日起將照鏡姆明暫時消氣。（圖／台中市政府提供，2026.02.15）

今年中台灣燈會以國際人氣IP姆明（Moomin）為主題，市府在燈會展區以外安排多個大型姆明氣偶打卡點，其中規模第2大的「照鏡姆明」距離燈會最近！但今天有民眾到台中國際會展中心，想與姆明合照卻撲空！原來是明起將有強風，氣象署已經發布強風特報，為免氣偶因強風拉扯受損，市府決定自15日至23日暫時消氣休息，24日再視天氣狀況重新充氣亮相。「照鏡姆明」氣偶高達20公尺，站立的他以背部面向大家，眼睛望進去年啟用的台中國際會展中心裡面，像在窺探什麼。有網友笑稱他在面壁思過，也有人說像過年前大掃除在擦玻璃，只是主辦單位忘了給他一塊抹布。據了解這是市長盧秀燕的創意，希望各界和姆明一樣，對台中國際會展中心充滿好奇心，至於能與姆明「對上眼」的室內4層空間，則須等年後才對外開放。現在大家不必急著到國際會展中心看姆明了！台中市政府經濟發展局今（15）日宣布，中央氣象署已發布「陸上強風特報」預告，明起將有平均風6級以上、陣風8級以上東北季風發生，為確保市民安全並維護展品品質，照鏡姆明氣偶將自15日至23日暫時消氣休息，預計24日視天氣狀況重新充氣亮相。經發局表示，會展中心外牆為大面積連續帷幕牆設計，當強勁季風吹拂時，容易產生建築物風場效應，即俗稱的「大樓風」現象，使建築周邊瞬間陣風強度高於一般空地。氣象預測農曆春節期間風力可能達7級以上，為避免氣偶因強風拉扯受損，並確保現場參觀民眾安全，市府決定採取預防性措施。經發局長張峯源強調，安全管理是展出活動的最高原則，此次消氣並非臨時應變，而是依據科學數據與風險評估所做的專業決策，確保展期內公共安全與展品完整性。