我是廣告 請繼續往下閱讀

今（15）日是春節連假第2天小年夜，公路局表示，省道大致路況順暢，國道客運運量充足，建議民眾可多搭乘大眾交通工具，此外，明（16）日除夕預估上午8時至12時，省道將出現返鄉車潮。根據交通部公路局新聞稿，截至今日下午3時，台65線土城路段南向銜接國道3號、台74線大里至霧峰路段東向及台74線成功至快官路段西向出現短暫車多壅塞情況，其餘路段車流大致順暢。公路局表示，明日除夕預估上午8時至12時，省道將出現返鄉車潮，用路人可使用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況資訊。國道客運部分，截至今日中午12時，西部國道客運已疏運3萬2462人，東部國道客運疏運7317人；依據預售情況，西部國道客運尚有62%空位；東部國道客運有85%空位，有需求民眾可至客運業者網站查詢。公路局呼籲，本次連假期間推出88條國道客運享原票價6折優惠措施，如有返鄉旅運需求民眾建議搭乘公共運輸。