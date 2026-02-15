我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗情勢緊張，雙方預計週二將在日內瓦舉行新一輪談判。伊朗官員近日公開受訪時談到，願意討論解除制裁，伊朗已準備好考慮作出妥協，來與美國達成核協議，在稀釋濃縮鈾讓步，卻堅持拒絕歸零，強調這是不可談判事項。根據BBC報導，美國官員一再強調，在這場耗時許久的談判中，是伊朗拖延了進展，而非美國。週六，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，總統川普傾向達成協議，但要與伊朗達成協議非常困難。不過，伊朗外交部副部長拉凡契（Majid Takht-Ravanchi）接受BBC訪問時表示，現在「球在美國那一邊，他們必須證明自己想要達成協議」，並補充說，「如果他們是誠心的，我相信我們將走上達成協議的道路。」川普曾威脅，若無法就限制伊朗核計畫達成協議，將對伊朗發動打擊，美國也正在該地區增強軍事部署。美國與伊朗於2月稍早在阿曼舉行間接會談。拉凡契證實，第二輪談判將於週二在日內瓦舉行，並表示談判大致朝正面方向發展，但現在下結論還為時過早。鈾僅需濃縮到濃度3%-5%即可供電廠發電，核彈則須達90%濃度。拉凡契指出，伊朗提出將60%濃縮鈾稀釋，作為其願意妥協的證據。60%的濃縮程度已接近武器級水準，這加深外界對伊朗持續發展核武質疑，而伊朗一再否認此事。然而，拉凡契未證實這是否意味著解除全部或部分制裁。至於伊朗是否會同意像2015年核協議時那樣，將超過400公斤的高濃縮鈾庫存運出境外，他也表示，「現在還太早，無法說談判過程中會發生什麼。」BBC指出，伊朗此次的主要訴求之一，是談判應僅聚焦於核議題。拉凡契表示，「我們的理解是，他們已經得出結論，如果想達成協議，就必須專注於核問題。」伊朗一直認為美國要求「零濃縮鈾」的強硬立場，是達成任何協議的障礙。伊朗將「零濃縮鈾」視為紅線，認為這侵犯了其在《核武禁擴條約》下的權利。