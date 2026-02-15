中央氣象署預報員劉沛滕表示，除夕與大年初一（2月16日至2月17日）鋒面通過，北台灣、花東有局部短暫雨，基隆北海岸慎防較大雨勢，隨後東北季風南下影響至大年初二（2月18日），初三至初五（2月19日至2月21日）氣溫回升，各地多雲到晴；初六、開工日西半部再轉局部短暫雨，後期天氣仍有變數。
除夕變天下大雨 西半部氣溫下探14度
劉沛滕說明，明天除夕、周二大年初一會有鋒面通過台灣，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，新竹、苗栗、台東、恆春半島有零星短暫雨，基隆北海岸要注意局部較大雨勢，周三大年初二水氣稍減，降雨集中在基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島，桃園以南地區為多雲到晴。
劉沛滕指出，除夕鋒面後方東北季風緊跟著南下，一路影響到大年初二，這段時間西半部、宜蘭早晚低溫14至17度，花蓮17至19度，台東18至20度；白天高溫在北部、宜蘭18至22度，花蓮21至24度，中部、台東23至26度，南部27至29度；整理來說北台灣濕涼，中南部溫差大。
大年初三天氣好轉 開工前恐再變天
劉沛滕提及，周四大年初三至周六大年初五，東北季風逐漸減弱，全台只剩基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區都是多雲到晴，大年初六、開工日預估西半部、桃園以北、恆春半島又會有局部短暫雨，不過春節後期天氣不確定性較大，氣象署將持續追蹤。
劉沛滕接著說，大年初三至大年初五，各地再次回溫，西半部、宜蘭早晚低溫14至17度，花東17至19度；白天高溫在北部、宜蘭、花蓮18至23度，中南部26至28度，台東24至25度。
資料來源：中央氣象署
