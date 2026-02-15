我是廣告 請繼續往下閱讀

今天（15日）是小年夜，台中市長盧秀燕提前在臉書發布拜年影片，表示這是她最後一次以市長身份向市民致意。她提出「三個感謝」，並強調將把任期最後一年當作第一年全力拚市政。盧秀燕身穿大紅色服裝，左領口別上象徵個人識別的燕子胸針，向市民表達祝福與感謝。她的第一個感謝獻給市民，感謝大家選擇台中作為家園。2025年台中吸引超過15萬人移居，新生兒增加1萬2千人，全市人口近287萬，穩居全國第二大城。第二個感謝送給辛勞的市政團隊。盧秀燕回顧任內重要建設：綠美圖去年底開館，開館滿月吸引超過30萬人次參觀；台中國際會展中心將於今年3月正式營運；台中巨蛋已進入主體工程階段，預計2030年完工；捷運藍線今年將進入實質站體施工階段，交通建設持續向前推進。第三個感謝則獻給陪伴台中走過風雨的英雄，她強調台中在各種挑戰中展現勇氣，也始終願意伸出援手幫助外縣市民眾，體現「同島一命」的精神。盧秀燕表示，2026年是她擔任市長的最後一年，但她會全力以赴，帶領市府團隊拚建設。她在影片中祝福市民「龍馬有春，超級馬利，馬上有錢」，並向市民說「感謝市民家人，後會有期」。