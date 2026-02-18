我是廣告 請繼續往下閱讀

只有煮泡麵經驗 吳皇昇挑戰「國民年菜」手忙腳亂

炒菜不忘盯功課 「操心老爸」分神釀災情

平日在媒體鏡頭前侃侃而談的台灣民眾黨台中市黨部發言人、北屯區市議員 擬參選人吳皇昇，農曆春節期間竟踢到鐵板？為了體恤老婆辛勞，吳皇昇今年首度挑戰下廚，與愛妻聯手烹煮年菜「番茄炒蛋」。沒想到平日的市政戰將瞬間變 成廚房天兵，不僅對著食材提出「十萬個為什麼」，還因職業病發作要求精準計 時，讓老婆大人頻頻翻白眼，廚房內爆笑聲不斷。吳皇昇自曝，過去的廚藝經驗值幾乎為零，頂多只會「煮泡麵」。為了在馬年展現新氣象，他決定挑戰一道看似簡單卻充滿學問的國民年菜：番茄炒蛋。然而，才剛穿上圍裙，吳皇昇就開始緊張，面對砧板上的食材不知從何下手。炒菜要SOP、問這題太座傻眼在烹飪過程中，吳皇昇發揮實事求是的精神，化身好奇寶寶狂問老婆「到底是先炒蛋還是先炒番茄？」、「為什麼是用牛番茄而不是小番茄？」、「番茄下去要悶幾分幾秒？」。 吳皇昇笑稱，自己習慣凡事要有完整規劃與精準數據，連炒菜都希望能有SOP和精準的計時，這種過度認真的態度讓憑感覺做菜的老婆哭笑不得，整場教學過程白眼翻不完，但也增添許多夫妻間的可愛互動。最搞笑的插曲發生在炒蛋環節。身為人父的吳皇昇，手裡拿著鍋鏟，心裡卻還掛念著兒子的學業。就在蛋液下鍋的關鍵時刻，他竟轉頭追問剛好經過的兒子 「這次考試成績怎麼樣？」結果一個分神，鍋裡的炒蛋立刻黏鍋。這突如其來的 「操心老爸」舉動，讓原本香噴噴的年菜差點變成黑暗料理，也讓一旁的老婆好氣又好笑。吳皇昇表示，雖然這次下廚笨手笨腳，成品可能不及大廚完美，但過程中與人人 的互動才是最珍貴的年味。透過這道充滿笑聲與焦香的番茄炒蛋，吳皇昇也祝福所有市民朋友，新的一年家庭和樂、幸福，圓滿，「雖然生活偶爾會黏鍋，但只要人人在一起，就能炒出最美味的幸福！」