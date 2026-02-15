我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔先是PO出與胡凱翔的可愛互動後（如左圖），接著又突用黑底白字怒發文（如右圖）。（圖／劉雨柔IG@lyvonne0526）

藝人劉雨柔去年與胡凱翔登記結婚後，同年迎來女兒小花生，升級為甜蜜的一家三口。而昨（14）日情人節，原以為劉雨柔會發文放閃，不料她卻PO出黑底白字，表示過年前夕做了一個誰都不委屈求全的決定，「放下一點都不困難，只要失望累積的夠多」，讓外界猜測是否出現了婚變。劉雨柔昨日在IG上傳一張黑底白字的貼文，透露自己在過年前夕，做了一個再好不過的決定，「誰都不委屈求全的決定」，並直呼不要覺得理所當然，「不是誰都有下一次機會，放下一點都不困難，只要失望累積夠多」，雖然貼文中沒有指出是誰，但也火速引發婚姻危機的猜測。除此之外，也有網友發現，劉雨柔在Threads轉發了一則網友貼文，內容是詢問「為什麼爸爸一定要幫忙帶小孩？」怒批該名網友只想躺著滑手機、跟朋友出去喝酒的言論，雖然她表示這是很多爸爸的心聲，但也直言：「很多爸爸只會做這兩件事，其實你要幹嘛都可以，自己滾出去就好，少在那邊礙眼」，更是讓婚變傳聞瘋傳。但其實，劉雨柔在前一天先發出老公胡凱翔，抱著女兒在街上走路的影片，還PO出夫妻倆的搞笑對話，只見胡凱翔先說要去花店買花，劉雨柔就問為什麼要買花，沒想到胡凱翔竟回「神明要用」，讓劉雨柔無言表示：「…你真的很可憐，你今天睡神明廳」，可愛互動引發粉絲爆笑，感情也看起來依然穩定。劉雨柔在2022年與格鬥教練黃育仁結束6年婚姻後，2023年初認愛職籃球星胡凱翔，並於去年1月懷了女兒小花生，意外的驚喜，讓兩人考慮許久後，達成共識，在同年7月初正式登記結婚，女兒也在同月出生，正式升級為一家三口的幸福小家庭。