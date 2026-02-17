我是廣告 請繼續往下閱讀

過年走春拜廟是許多家庭的必備行程，新北市議員江怡臻指出，土城區擁有許多香火鼎盛、歷史悠久的宮廟，且交通方便、區位集中，參拜之後還可以到鄰近的景點踏青、逛街，非常適合全家來趟宮廟巡禮一日遊。江怡臻首先介紹，鄰近台65線快速道路、學享街上的土城廣福宮，建廟超過240年，主祀福德正神「土地公」，許多人過年要求財，除了拜財神爺，也會到廣福宮參拜掌管地方財運的土地公，祈求業務亨通、生意興隆，香火相當鼎盛江怡臻也提到，廣福宮在春節前都會邀請樂利國小的學童彩繪燈籠、寫書法，提前感受過年氣氛，並將數百個燈籠高掛於宮廟廣場，場面壯觀，吸引許多參香民眾駐足拍照，除了是宮廟一大特色，也讓參與的小朋友非常有成就感。此外，緊鄰捷運土城站、位於和平路上的五穀先帝廟，主祀農業之神「神農大帝」，早期農業社會，許多農民都會祭拜神農大帝，祈求保佑五穀豐登、風調雨順，廟內同時也祭祀三山國王，是在地具有代表性的客家文化宮廟。接著來到忠義路上，遠遠就可看見土城震安宮的宏偉牌樓，廟內主祀五年千歲，由李松熶先生將「祖彿五年千歲─侯府千歲、薛府千歲」，從雲林馬鳴山鎮安宮恭迎分靈北上，護持在地居民至今數十年，閩南式建築莊嚴的特色下，隱含著辟邪祈福的意義。最後一站，為位於永寧路、土城國中對面的保安宮，主神為廣澤尊王與妙應仙妃，根據廟旁沿革紀念碑記載，兩位神明皆為清朝時期由江璞亭等渡海來台定居的先人奉請定居，後來有信眾發起樂捐建廟，廟史沿革同樣相當悠久。江怡臻表示，從土城廣福宮一路到保安宮，正好是順向的交通路線，參拜後還可繼續往鄰近的承天禪寺及朝山步道走訪，在焚香祝禱的心靈之旅後，繼續來場富有芬多精的森林浴，一天的行程絕對收穫滿滿。