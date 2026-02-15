我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車珠英5年前鼻血流不停，最近已經動手術，積極治療中。（圖／jooyoungthej）

車珠英鼻血流1小時占滿地 一盆血量粉絲嚇壞

車珠英身體健康早出問題 終於開刀修復中

車珠英介紹 《黑暗榮耀》讓她爆紅

▲車珠英（左）憑藉《黑暗榮耀》嶄露頭角，後來在新戲《元敬》裡的表現驚呆觀眾。（圖／Netflix）

南韓演員車珠英因為出演《黑暗榮耀》廣為人知，她後來主演的《元敬》因為大尺度的演技再掀起討論。她今（15）日凌晨在IG公開自己過去反覆流鼻血的嚴重狀況，影片中鼻血流了超過1小時，渲染整片柏油路，一盆鼻血量的驚悚畫面讓粉絲全嚇到。車珠英在IG寫上「5年前」，同時上傳多張照片與影片，公開畫面裡，可以看到柏油路上灑滿大量鼻血，畫面相當驚人，她還寫下「哇啊啊啊鼻血停不下來又開始了！」透露當時出血持續超過一個小時。接著公開的照片中，她正在打點滴，車珠英也寫道：「睜開眼後……希望真的好起來，以後不要再發生這種事，拜託了！！」其實她上個月已因健康因素暫停活動，所屬公司Ghost Studio說明，車珠英長期出現反覆性鼻出血症狀，已完成精密檢查與治療，並依醫療團隊建議接受無法再拖延的耳鼻喉科手術，目前正處於術後恢復與觀察階段，暫時無法參與包含作品宣傳在內的行程。她合作朱智勛、河智苑、Nana、吳正世等人的ENA新劇《Climax》將在3月16日首播，新戲開播在即卻先爆出健康警訊，讓外界更加關注她後續恢復狀況。車珠英原本是模特兒，後來演員出道，出道作品為朴海鎮、金高銀主演的《奶酪陷阱》，也參演過朴寶劍的神作《雲畫的月光》，但真正讓她爆紅的，是在宋慧喬主演的《黑暗榮耀》裡飾演反派角色崔惠程，除了霸凌、牆頭草，為愛犧牲自己甚至到裸露戲碼，都讓人印象深刻。不過以反派惡女形象走紅的她，戲裡狠勁十足，戲外卻溫柔到不行，私下其實是寵粉出名，曾在得知粉絲為她籌備生日咖啡廳應援後，特地親自到場感謝，還堅持自掏腰包請現場所有粉絲吃甜點、喝飲料；拍攝《元敬》期間，粉絲跑到郊區攝影現場探班，她第一時間關心粉絲怎麼回家，又叮嚀對方穿得太單薄，最後親自叫計程車、替粉絲開車門，站在路邊目送離開，相關影片曝光後掀起討論。