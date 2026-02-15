我是廣告 請繼續往下閱讀

高公局預判明日重點壅塞路段：

1.南(東)向：

2.北(西)向：

春節連續假期小年夜，今（15）日下午國道壅塞路段包括國1南向湖口服務區至新竹；國3南向新竹系統至香山，其餘路段均能維持行車順暢。而今下午14時至15時許發生3起追撞事故，其中1起更有7輛小客車追撞。預估明（16）日除夕國道恐有9路段要留意壅塞情形。高公局表示，截至17時，國道交通量為70.2百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，仍在預期範圍。不過，今下午追撞事故連連，14時34分於國3南向194.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於下午14時47分排除，造成後方車流回堵3公里；下午14時52分於國3南向霧峰入口處發生7輛小客車追撞事故，占用匝道內車道，於下午15時03分排除，造成後方車流回堵1公。下午15時48分於國1高架南向70.4公里處發生1大客車及2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午16時05分排除，造成後方車流回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。高公局指出，明（16）日為春節連續假期除夕，預估國道交通量為92百萬車公里與平日年平均(93百萬車公里)相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.1倍。國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。高公局建議，南向用路人下午時段出發，可節省行車時間。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，喝酒不開車，平安回到家，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。