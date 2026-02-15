我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵公司宣布新政策，自農曆年後3月2日起，列車補票將開放悠遊卡、信用卡及多種行動支付方式，結束過去僅收現金的時代。這項政策主要是因為去年12月一起爭議事件，當時一名女乘客因無法使用信用卡補票而引發批評，促使台鐵加速推動服務升級計畫。有位女乘客去年12月使用信用卡刷卡入站，並越級搭乘自強號，列車長發現後要求她現金補票119元。由於身上僅攜帶信用卡，該乘客疑大聲斥責列車長刁難，更直指「誰身上會帶這麼多現金」，批評台鐵服務不夠人性化，未提供多元支付選擇。針對這項爭議，台鐵公司表示，為提升旅客服務品質及全面升級車站票務服務，已規劃多元支付系統。自三月二日起，不論是售票窗口、檢收票口或列車上補票，除了現金外，也將開放悠遊卡、信用卡，以及Apple Pay、Google Pay、Line Pay、悠遊付、街口支付等11種多元支付方式，便利乘客付款選擇。台鐵進一步解釋，數位化服務升級計畫早已安排，但因多元支付涉及金流檢測，測試時間較長，原本預計去年就要上路，最終決定於農曆年後正式實施。台鐵期望此舉能舒緩補票大排長龍等候時間，讓民眾搭車補票更加快速順暢。相對於台鐵，高鐵在多元支付方面已推行相關措施多時。高鐵列車上進行補票、車上推車販售，以及車站便當櫃台服務，均可使用VISA、MasterCard、JCB及銀聯等信用卡刷卡支付，此外還支援悠遊卡與一卡通購買推車商品及高鐵便當。台鐵此次全面升級支付方式，不僅回應了現代民眾減少攜帶現金的消費習慣，也提升了整體服務品質，讓乘車體驗更加便利。