農曆年假對許多家長而言，本應是放鬆的好時刻，但若沒有讓孩子充分放電，恐怕比上班還要累。二寶媽新北市議員江怡臻就推薦土城、樹林的在地優質公園，不僅可以親子跑酷、共同玩耍，家中的「毛小孩」也有地方能夠開心奔跑。江怡臻表示，土城國中對面的永寧廣場，原本遊具老舊、日照不足、場地濕滑，多次邀集區公所與相關局處會勘後，成功爭取全面翻新，去年4月正式啟用，如今不但有全新地坪與照明系統，更成為新北首座親子跑酷遊戲場，設有大型鍬形蟲主題遊具與五大動態關卡，從泰山懸盪、搖擺跳躍、翻牆躍下、平衡彩繪管一路挑戰到「鍬形蟲溜滑梯」，兼具趣味與運動功能。江怡臻表示，為了讓民眾更容易往返公園、減少私人運具，先前也成功爭取增加Youbike數量，從32柱增加為50柱，並提供電輔車，另外周邊也設置健走步道與體健設施，讓大人小孩都可以在此休憩，每到假日都吸引許多家庭前來遊玩。此外，同樣位於土城的福林之丘特色公園，為江怡臻與柑林里長張育誠共同協調、爭取，雖然面積不大，但設有攀爬區、溜滑梯等設施，適合孩子放電、大人放鬆，江怡臻也成功爭取設置YouBike站，兼顧通勤方便與綠色環保。江怡臻提到，現代家庭結構改變，毛小孩也是家庭的心肝寶貝，同樣需要放電，先前與猐寮里長曾世賢成功爭取樹林區第一座寵物公園，面積約1140平方公尺，有大片草地、混凝土管、輪胎及寵物木棧道，讓毛小孩能進行多樣性的玩樂，也有樹木可以遮蔭，且設有大狗區及小狗區，避免體型差異過大的寵物彼此衝突。江怡臻表示，公園是城市中的綠洲，上任議員後持續爭取增設及改建公園，新增更多安全的共融性遊具，新的一年會繼續努力，為大小孩、小小孩、毛小孩打造更多樂活天地。