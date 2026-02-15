小年夜開刮刮刮樂！年收入30億的「竹北吊車大王」胡漢龑每年過年都豪擲百萬買刮刮樂，今年也不例外，今（15）日胡漢龑與家人於新竹彩券行開刮，今年打算豪擲200萬買刮刮樂，首波買了16本2000元的刮刮樂，一本就要3萬8千元，現場掏出60萬8000元現金，店家一邊傻眼、一邊欣喜若狂，不過胡漢龑倒是不在意回本金額，直呼最大獎僅中過10萬元，「做公益不一定要等中獎，買彩券本身也是一種幫助！」
胡漢龑砸200萬刮刮樂！現金全掏出、店家傻眼
胡漢龑大方不手軟，每年過年都豪擲百萬買刮刮樂，今年預計砸下200萬做公益，除了希望博得好運外，也順道累積功德，今下午他帶著家人前往彩券行，首波買了16本「2000元價位刮刮樂」，一本是3萬8千元，現場直接掏出60萬8千元現金，幾乎把店家的刮刮樂一掃而空。
胡漢龑浩浩蕩蕩現身彩券行，先向店家及鄰居拜年一番，場面熱鬧溫馨，接著他開口要老闆娘有多少拿多少，算完手上的數量，繼續喊話：「來、再來！」一共包下16本刮刮樂，花費60萬8千元，現場見者有份，胡漢龑分給大家吃紅，連隔壁診所的醫師、護理師也通通有獎。
胡漢龑表示，該店家老闆夫妻都是身障人士，自從首次光顧後，便決定每年都來回訪光顧，而他也信守承諾幫助店家，每每搜買刮刮樂都刮到手抽筋，最後乾脆掃描QR Code兌獎，不過至今最大獎也只中過10萬元，高喊：「做公益不一定要等中獎，買彩券本身也是一種幫助。」
「吊車大王」胡漢龑是誰？坐擁4妻14子女、身價百億
現年64歲的胡漢龑，坐擁4妻14子女，名下有著登錄興櫃市場的啟德重機械工程，啟德是亞洲前三大吊車公司，年收入破30億。此外，啟德公司內的大型吊車每一台都是破千萬的價格，先前舉辦的「啟德重機械吊車展」還能看到一台要價3億8千萬元的2200噸履帶式起重機。
此外，胡漢龑還斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，因此推估其身價至少破百億，外界打趣指稱，認為他娶這麼多妻子是為了「減少社會不幸的悲劇」，透露他其實有些秘書（女友）都是刻意帶小孩來投靠他，胡漢龑也都沒有在計較，從小養到大，相當有責任感。
