我是廣告 請繼續往下閱讀

Vaundy首度台北小巨蛋開唱 10/31、11/1連唱2天

在日本樂壇掀起旋風般的人氣，年僅25歲便達成串流媒體及YouTube累計播放量突破數百億次的全才音樂鬼才Vaundy，今（15）日正式宣布將舉辦全新亞洲巡迴演唱會，台灣粉絲長久期盼的台北場，已確定將於2026年10月31日（六）及11月1日（日）一連2天首度登上台北小巨蛋的舞台開唱。本次的《ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"》將成為Vaundy正式邁向海外大規模活動的重要里程碑，預計巡迴東京、首爾、香港、福岡、上海等地，台北場確定在10月31日（六）及11月1日（日）於小巨蛋登場。2026年結束亞洲巡迴後，將展開日本國內巡演《JAPAN ARENA TOUR 2027-2028》，該巡演規模橫跨日本全國13座城市、共計30場公演。身為日本Z世代的代表性音樂人，Vaundy曾創作出〈怪獸的花唄〉、〈舞子〉等多首「破億點擊神曲」，他自在遊走於搖滾、流行、嘻哈與R&B之間的音樂風格，加上壓倒性的歌唱實力與表演魅力，以及極具藝術感的舞台演出，受到全球樂迷的高度矚目。Vaundy台北小巨蛋演唱會具體演出詳情，以及售票資訊將於日後陸續公布，最新消息可關注主辦單位「好玩專賣店」粉絲專頁。