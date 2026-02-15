我是廣告 請繼續往下閱讀

今年農曆春節有9天連假，不少民眾規劃出門走春，不過也有人反期到而行，看到不少公司行號在過年期間仍需要有保全堅守崗位，甚至有老闆開出一天6000元的條件，請人在公司警衛室留守，每天值班11小時，但期間可帶筆電、外出買飯或小睡，條件一開出，讓許多民眾驚呼「還有這樣的好事？」有民眾在社群平台PTT上以「過年9天幫公司當保全有多慘？」為題發文，他表示老闆開出條件，希望他在過年期間留守公司警衛室，時間從上午7點一路到下午6點，總計約11小時，酬勞則是一天6000元，換算下來，時薪為545元。該民眾表示，整間公司只有他一個人，主要任務就是顧好現場狀況，並沒有繁重業務，可以自備筆電打發時間，若肚子餓也能自行外出買吃的，累了也可以趴著小睡片刻，「我答應下來了，這樣很慘嗎？」貼文一出，全場羨慕表示，「這樣9天就54000了」、「一天6000我願意去，找我找我」、「太爽了吧！可以不用跟親戚見面又有錢」、「基本時薪2.8倍，2月月薪照領，算可以了啦」、「時薪550，不接是傻」、「可以帶筆電玩、可以離開買吃的，如果沒別的事算賺啊，嘻嘻」、「這不是爽翻了嗎，打筆電累了睡，跟在家一樣」、「這工作內容跟90%過年在家耍廢的人一樣」、「你出3千找人代班」。