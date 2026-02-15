我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍幫粉絲簽名自帶聖光，與200位粉絲度過小年夜。（圖／讀者提供）

朴寶劍小年夜來台 穿建中制服辦簽售會

▲朴寶劍看到粉絲椅子太高還沒有椅背，主動跟對方換。（圖／讀者提供）

▲朴寶劍記憶力特好，簽名認出10年老粉。（圖／讀者提供）

農曆春節期間，全台沉浸在年假氛圍，不少藝人也暫緩行程返鄉團圓，但剛結束米蘭冬奧相關工作的韓國男神朴寶劍，卻選擇把時間留給台灣粉絲，今（15）日小年夜他一早來台，舉辦限額200名的近距離簽名會，不只親自與粉絲一一互動，還穿上建中制服造型驚喜登場，從高調替壽星慶生到主動與粉絲換椅子的貼心舉動，全場歡笑聲沒停過。朴寶劍今天一身建中制服亮相，畫面一出立刻成為焦點，粉絲手機快門聲此起彼落，他在簽名過程中發現有粉絲椅子沒有椅背，二話不說主動提出要交換椅子，讓粉絲坐得舒服一點，保鑣見狀趕緊搬來新椅子想替換，卻被他婉拒，堅持直接跟粉絲換。更有趣的是，他自己坐的椅子其實比較矮，粉絲的椅子反而比較高，整場簽下來姿勢明顯吃力，卻完全沒露出疲態，只專注把名字與祝福好好寫完。現場還出現壽星驚喜橋段，有粉絲正好今天生日，朴寶劍聽到後立刻高聲喊出「今天他生日嘿！」瞬間帶動全場歡呼，一起替對方慶生，氣氛被推到最高點。不只如此，另一名同樣生日的粉絲一上台就被他認出來，對方提到自己為了他開了X帳號，他秒回「我知道！」直接點名認識他是10年資歷的老粉，還在年曆上寫下像作文般的長篇祝福，字句溫馨讓粉絲當場感動到說不出話。