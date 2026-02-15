我是廣告 請繼續往下閱讀

由於記憶體報價持續上漲，加上供給也仍呈現吃緊，傳出蘋果已經同意日本記憶體廠鎧俠新的合約條件，其中今年第一季報價已較上季倍增，另外也將每季進行動態調整。根據科技網站wccftech報導，蘋果（Apple）已接受日本記憶體大廠鎧俠開出的條件，將以兩倍價格採購其生產的NAND快閃記憶體。而且這還是1-3月的價格，之後將每季視情況重新議價，意味4-6月情況仍可能有變。根據報導指出，蘋果希望下一代iPhone系列手機能儘量不要漲價，以目前記憶體價格飆漲的情況來看恐怕很難辦到，但蘋果或許可以維持入門款的價格不變，多少有助維持市占。只不過高階手機恐怕就免不了走上漲價一途。天風國際證券資深分析師郭明錤先前曾表示，記憶體漲價趨勢看來已確立，但iPhone 18的定價策略是「儘可能不漲價」，至少起始價不動，後續再用「服務」部門的業績補回來。研究機構TrendForce日前表示，以主流記憶體容量8GB+256GB為例，2026年第一季的預估合約價格相較2025年同期大幅上揚近200%。過往記憶體在智慧手機的成本占比約為10-15%，如今已快速上升至30-40%。TrendForce認為，上調終端售價似乎已成為維持營運的必要手段，品牌同時須重新調整產品比重或配置，以因應當前記憶體持續飆漲的市況。TrendForce也預期，市占並列第一的Apple則因高階機種占比較高，對高漲的記憶體成本有較佳的吸收能力，加上其消費客群對終端售價調整的接受度也相對較高，對其生產表現形成一定支撐。法人表示，如果蘋果真的與供應商簽訂新合約，同時價格調幅也如此高，代表供應鏈由賣方市場所主導的態勢在短期之內將很難改變。