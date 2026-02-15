我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大姊Magenta（左）偷偷跳富邦悍將應援曲〈Go Stronger〉，加上Chodan預告「春天再見」，不少粉絲猜測接下來又會再來台灣。（圖／讀者提供）

Magenta偷跳富邦應援 現場瞬間暴動

▲值得一提的是，富邦悍將總經理陳昭如也現身QWER演唱會，讓加深外界對於合作可能性的猜測。（圖／讀者提供）

富邦高層到場 意義不言而喻

▲大姊Magenta偷跳32撞，偷偷預告會再來台灣。（圖／記者林柏年攝）

韓國超人氣女團QWER昨（14）日、今日連續2天在台北TICC舉辦世界巡迴演唱會，現場氣氛從開場就一路沸騰，成員們輪番與粉絲互動，不僅準備驚喜橋段，還頻頻用中文問候，展現對台灣市場的重視，整場活動節奏緊湊、笑點不斷，讓歌迷直呼值回票價。值得一提的是，在演唱會後團場Chodan竟意外暴雷，嗨喊：「我們春天再見囉！」而一旁的大姊Magenta則是偷跳「32撞」，讓現場不少都尖叫嗨翻。今日演唱會最讓全場尖叫的橋段，莫過於團內大姐Magenta突然在一旁偷偷跳起富邦應援曲〈Go Stronger〉的「32撞」，而團長Chodan也向台灣粉絲致歉，直言自己去年因為腳傷所以沒能來台參加富邦悍將的賽後演唱會，不過她也表示：「我們春天再見囉！」Chodan的喊話搭配Magenta的「32撞」，讓不少粉絲都尖叫，直呼：「根本是暴雷般的預告！」雖然只是短短十幾秒，讓粉絲瞬間聯想到即將開打的職棒賽季，結合Magenta的應援橋段，不少人認為這次見面會早已暗藏彩蛋，似乎在為富邦悍將開季後的春季活動鋪陳。值得一提的是，富邦悍將總經理陳昭如今日也低調現身觀禮，作為富邦悍將總經理，她的到場被解讀為釋放合作訊號，雖未公開發言，但在Magenta跳應援舞時，場邊氣氛顯得格外熱絡，也讓現場粉絲更加篤定「春天見」並非隨口玩笑。近年韓籍成員跨界參與台灣職棒應援已成趨勢，QWER此次見面會的「預告式操作」更添想像空間，無論是否真的回歸球場，這波話題已成功點燃社群熱度，從演唱會舞台到職棒應援場域，春天是否真能再見QWER身影，成了粉絲、歌迷心目中共同期待的話題。