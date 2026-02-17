我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佛跳牆用料豐富又高檔，有不少老饕表示，沒喝到一盅好喝的佛跳牆根本不像有過年。（示意圖／台北喜來登提供）

▲台北「明福台菜海鮮」連續多年奪米其林一星，「一品佛跳牆」大甕由1萬2000元漲至1萬3200元。（圖／記者葉盛耀攝）

過年吃年夜飯，許多人家中會有一盅佛跳牆，匯聚許多菜色於一道料理中，有「福壽全」、「壇燒八寶」之美稱，尤其奢華用料是許多人心中的必吃年菜；但也有網友批評味道太多太雜，更誇張以「高級菜尾」稱之。《NOWNEWS今日新聞》整理佛跳牆爭議、由來以及佛跳牆的特色與用料等資訊。佛跳牆有著豐富的用料，一盅匯聚干貝、芋頭、豬肉、香菇、蹄筋、瑤柱等，更不乏有鮑魚、花膠等高檔食材，是奢華料理的代表菜色之一，煮得好的佛跳牆喝起來噴香濃馥，湯頭鮮美有富有層次，有不少老饕表示，沒喝到一盅好喝的佛跳牆根本不像有過年。但是佛跳牆其實也常被網民點名為「最難吃年菜」或「熱門地雷」，不少網友對佛跳牆的形容為「軟爛又黏呼呼」、「太多味道，很雜」等批評，且因份量大需反覆加熱，導致湯頭變鹹且食材（例如是芋頭、栗子）變得過於軟爛，被形容為「高級菜尾」或「像廚餘」。佛跳牆是一道源自清朝光緒年間的歷史名菜，又稱「福壽全」、「壇燒八寶」等，相傳是一位官員在家中設宴，因這道菜實在太香、湯頭鮮美，所以現場文人即興賦詩：「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」，因此而得名。台灣佛跳牆最常見的用料包含排骨、豬腳、芋頭、干貝、香菇、鳥蛋、蒜頭、栗子、烏參、豬肚、紅棗等，也因為不時會加入花膠、參翅等高檔食材，所以佛跳牆售價每盅從幾百元一直到數萬元都有。而要完成一盅好的佛跳牆，據說各式食材前置作業很講究，排骨、蒜頭要炸過、烏參要發過、干貝要泡過，將這些匯聚之後再加入高湯或水洗火慢燉而成。佛跳牆雖然源自於中國福州，但在台灣不少台菜餐廳也有自家特色的招牌佛跳牆，像是米其林一星餐廳「明福台菜海產」的「一品佛跳牆」，需要事先預約，裡頭食材還包含有鮑魚、松茸等名貴食材，湯頭是清澈透明的琥珀色，喝起來鮮甜回甘，售價每盅1萬多元。