除夕開始天氣即將出現變化，氣象專家吳德榮在洩天機教室指出，今（16）日除夕受到東北季風南下影響，北台灣、東半部降雨機率增加，氣溫也轉為濕涼，中南部依舊晴時多雲，明天初一、大年初二東北季風持續影響，桃園以北、東半部整天有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二白天開始水氣逐漸減少，北部降雨稍微趨緩，初三就轉晴回暖。
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」中說明，今天晨觀測資料顯示，臺灣海峽北部有低雲或霧。金馬及桃園有濃霧。早上各地區的平地最低氣溫約在15度。根據最新歐洲模式模擬顯示，今天除夕下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北臺轉濕涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。氣溫分佈，北部14至26度、中部15至30度、南部15至32度、東部15至30度。
東北季風影響到今起到初二北部有雨
吳德榮指出根據最新模式模擬顯示，明天初一（17日）、初二(18日)受到東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北臺偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二白天起水氣漸減、北部降雨漸歇、轉多雲時晴。
初三東北季風減弱回暖
大年初三（19日）東北季風減弱、氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；大年初四(20日)到2月23日，臺灣附近轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適、逐日回暖至微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差大。初四起西半部清晨及金、馬起霧的機率、逐日提高，應注意。
資料來源：洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
東北季風影響到今起到初二北部有雨
吳德榮指出根據最新模式模擬顯示，明天初一（17日）、初二(18日)受到東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北臺偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二白天起水氣漸減、北部降雨漸歇、轉多雲時晴。
初三東北季風減弱回暖
大年初三（19日）東北季風減弱、氣溫回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；大年初四(20日)到2月23日，臺灣附近轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天舒適、逐日回暖至微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差大。初四起西半部清晨及金、馬起霧的機率、逐日提高，應注意。
資料來源：洩天機教室
更多「2026過年」相關新聞。