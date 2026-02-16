我是廣告 請繼續往下閱讀

今（16）日為春節連續假期的除夕，交通部高速公路局表示，至於今日0時至5時交通量為6.8百萬車公里，為年平均平日之1.7倍；預估今日交通量為92百萬車公里，而南下道路預估將出現車潮，建議南向用路人可於下午時段出發。目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為10.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控。高公局預判，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人可於下午時段出發，節省寶貴時間昨（15）日小年夜全日交通量為99.3百萬車公里，為年平均平日之1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日之1.1倍，昨日路況上午10時後南向車流逐漸增加，國道壅塞路段包括國1南向湖口服務區至新竹；國3南向新竹系統至香山，下午4時後即逐漸紓解，其餘路段均能維持行車順暢。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另依氣象預報，本日開始天候轉為濕冷，雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。